«Северсталь» и ФАС договорились о снижении штрафа почти в 10 раз

По словам одного из источников «Ведомостей», компания в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. Кроме того, «Северсталь» частично выполнила выданные ранее службой распоряжения — в частности, разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. В этом документе зафиксированы принципы формирования цен на внутреннем рынке на эту продукцию и основы взаимодействия с покупателями — заключение договоров, рассмотрение заявок, условия поставок, пояснил источник издания.