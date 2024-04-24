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Российский суд арестовал $439,5 млн и активы JP Morgan по иску ВТБ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы крупнейшего банка США JP Morgan Chase по иску ВТБ (MOEX: VTBR) на $439,5 млн, которые были заморожены на счетах в JPMorgan с 2022 года. Российский банк также просил взыскать с JP Morgan Chase 200 тыс. руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. Однако по итогам заседания 22 апреля суд решил частично удовлетворить заявление ВТБ.

Источник: Freepik

17 апреля ВТБ подал иск к восьми иностранным компаниям JP Morgan и российской дочке банка — Дж. П. Морган Банк Интернешнл — о взыскании средств, которые были заблокированы после введения санкций. Одновременно ВТБ направил заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, движимое и недвижимое имущество, права требования, принадлежащие ответчикам. В ответ 18 апреля JPMorgan Chase подал иск к ВТБ в суд Нью-Йорка с требованием прекратить попытки вернуть $439,5 млн.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ постановил арестовать денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских, открытых на имя JP Morgan Chase Bank N.A. и еще девяти подразделений. Также суд арестовал доли в уставном капитале российского коммерческого банка Дж. П. Морган Банк Интернешнл, принадлежащие JP Morgan, и запретил распоряжаться долями в капитале российской «дочки». Суд также наложил арест на ряд товарных знаков JP Morgan и любые ценные бумаги, принадлежащие американскому банку и другим ответчикам. В удовлетворении остальных просьб ВТБ по обеспечительным мерам суд отказал.

Reuters попросил JPMorgan прокомментировать решение российского суда, но банк отказался. Ранее представители JPMorgan подчеркивали, что законодательство США запрещает возвращать ВТБ средства с замороженного счета. Вместе с тем в американском банке опасались, что если ВТБ выиграет суд в России, то попытается арестовать активы JPMorgan за рубежом.