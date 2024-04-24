Российский суд арестовал $439,5 млн и активы JP Morgan по иску ВТБ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ постановил арестовать денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских, открытых на имя JP Morgan Chase Bank N.A. и еще девяти подразделений. Также суд арестовал доли в уставном капитале российского коммерческого банка Дж. П. Морган Банк Интернешнл, принадлежащие JP Morgan, и запретил распоряжаться долями в капитале российской «дочки». Суд также наложил арест на ряд товарных знаков JP Morgan и любые ценные бумаги, принадлежащие американскому банку и другим ответчикам. В удовлетворении остальных просьб ВТБ по обеспечительным мерам суд отказал.