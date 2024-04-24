Российский рынок будет готов вернуться к покупкам после коррекции

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отступить от достигнутых накануне локальных минимумов благодаря улучшению настроений за рубежом и близости важных краткосрочных поддержек, стабилизация ниже которых может ускорить фиксацию прибыли. Сбербанк во вторник объявил о рекордных дивидендах за 2023 год в размере 33,3 ₽ на акцию с доходностью 10,7%, но рынок воспользовался новостями как поводом для фиксации прибыли. Вечером об итоговых дивидендах за 2023 год объявила также МТС: выплаты составят 35 ₽ на акцию с доходностью 11% к текущей цене, при этом компания повысила минимальный размер дивидендов на ближайшие два года с 28 ₽ до 35 ₽ Скорее всего, инвесторы в РФ будут готовы вернуться к покупкам дивидендных историй после краткосрочной коррекции.