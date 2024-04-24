Российский рынок будет готов вернуться к покупкам после коррекции

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,7−1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, предвещая еще один день коррекционных покупок. По ходу дня в США ждут сильных данных по заказам на товары длительного пользования за март.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после повышения примерно на 1,5% накануне. В среду на рынке ждут отчета Минэнерго США по запасам. Данные API при этом показали сокращение запасов нефти на 3,23 млн баррелей против прогнозов роста на 1,8 млн баррелей — позитивный сигнал.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,1% и 0,9% соответственно. Рублевый индикатор после обновления очередного максимума с 2022 года (3487 пунктов) взял курс на поддержку 3415 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) вместе с коррекцией многих акций. Долларовый РТС также обновил пик с 2022 года (1178 пунктов), после чего стремился к 1155 пунктам (также средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Рубль утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,85 ₽, 99,40 ₽ и 12,77 ₽ соответственно. Российская валюта тестирует важные краткосрочные значения 92,90 ₽ и 12,80 ₽ против доллара и юаня, стабилизация ниже которых позволит ожидать новой волны повышения.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отступить от достигнутых накануне локальных минимумов благодаря улучшению настроений за рубежом и близости важных краткосрочных поддержек, стабилизация ниже которых может ускорить фиксацию прибыли. Сбербанк во вторник объявил о рекордных дивидендах за 2023 год в размере 33,3 ₽ на акцию с доходностью 10,7%, но рынок воспользовался новостями как поводом для фиксации прибыли. Вечером об итоговых дивидендах за 2023 год объявила также МТС: выплаты составят 35 ₽ на акцию с доходностью 11% к текущей цене, при этом компания повысила минимальный размер дивидендов на ближайшие два года с 28 ₽ до 35 ₽ Скорее всего, инвесторы в РФ будут готовы вернуться к покупкам дивидендных историй после краткосрочной коррекции.
События дня:
- индекс делового климата Германии Ifo за апрель (11.00 мск)
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- заказы на товары длительного пользования США в марте (15.30 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- промышленное производство России в марте (19.00 мск)
- выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
- операционные результаты РусГидро, ТГК-1 за 1-й кв 2024 г
- собрание акционеров ПИК
- квартальные результаты Meta Platforms, Qualcomm, IBM, AT&T, Boeing, Moody’s, Ford Motor
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