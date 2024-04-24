Россиянам объяснили падение курса евро

Он не исключил также попадания рубля под импульс крепкого доллара, в том числе после завершения налогового периода в России 2 мая.

Поэтому предел укрепления рубля к евро, как и к доллару, эксперту представляется близким как по сроку, так и по графику. До конца этой недели он ждет евро по 98−98,5 рубля, а уже на следующей — возвращение ближе к 100 рублям.