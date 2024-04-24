Полис покроет ущерб от утечки персональных данных граждан

Дмитрий Шишкин считает, что защищенность граждан после принятия закона должна повыситься, но все зависит от конкретных формулировок документа. «Перед принятием закона необходимо проработать ряд важных вопросов: как определить, из какого источника утекли данные, если в течение определенного периода времени одинаковые данные утекли из нескольких источников; как действовать, если утекшие данные повторяют утечку прошлых лет, то есть уже лежат в Сети; должен ли быть причинен ущерб в результате утечки данных и как его оценить или достаточно одного факта утечки», — подчеркнул Шишкин.