Отдыхающим предлагают защитить жилье на время отпуска

Во время отсутствия хозяев жилье может пострадать от протечек, замыканий, действий злоумышленников. На этот случай есть программы страхования квартир. Можно оформить краткосрочный полис — от нескольких дней до нескольких месяцев. И если раньше владелец квартиры мог приобрести только комплексную программу, то сейчас полис можно самостоятельно собрать как конструктор, рассчитав тариф под свой бюджет. Страховщики уверяют, что стоимость такого полиса обходится дешевле чашки кофе в день. А в случае ЧП благодаря страховке можно сэкономить сотни тысяч рублей на ремонте квартиры.
Растет и еще один вид страхования — на случай укуса клеща. «Эти программы пользуются спросом у россиян весной и летом. Есть ряд эндемичных регионов — Сибирь, Поволжье, где риск стать жертвой насекомого достаточно велик», — рассказали «РГ» в пресс-службе ВСК. Такие программы включают диагностику, лечение и реабилитацию, профилактику заболеваний, передаваемых с укусом, добавили в пресс-службе «Капитал Лайф Страхование Жизни».
Ну, а самыми востребованными в сезон отпусков остаются полисы страхования путешествующих. Туристические программы подразумевают финансовую защиту на случай непредвиденных жизненных обстоятельств. «Это могут быть проблемы со здоровьем — травмы, заболевания, отмена поездки, задержка рейса или утеря багажа. В среднем стандартная страховка для поездки в Турцию может обойтись примерно в 1129 рублей. При этом программа покрывает риски на сумму до 50 тысяч долларов, включая медуслуги, юридическое сопровождение и так далее», — добавили в пресс-службе ВСК.
Полисы страхования выезжающих за рубеж оформляют для того, чтобы в путешествии быть уверенным, что при различных заболеваниях и травмах страховая компания поможет с лечением в зарубежных клиниках, выплатит стоимость лечения и отправки домой, если сроки возвращения будут перенесены, добавляют в «Ингосстрахе». Страхование от невыезда, в свою очередь, поможет вернуть стоимость путевки, если поехать в отпуск не получится из-за болезни, отказе в визе или отказе в выезде со стороны таможенной службы.
Компания «Ингосстрах» в преддверии нового туристического сезона запустила полис для туристических агентов и туристов от невыезда. То есть агенты не будут терять свою комиссию за проданный тур, если клиент не смог поехать в путешествие из-за страхового случая, а смогут включить ее в расходную часть и оставить себе. «Ингосстрах» предлагает такие условия туристическим агентствам, которые оформляют туры по России и за границу. Для самих туристов в рамках продукта было расширено покрытие. Так, выплата страхового возмещения производится не только по расходам, которые были заложены в путевку от туроператора, но и по расходам на проезд клиента до/от города вылета — сейчас это особенно актуально из-за ограниченного количества аэропортов, откуда можно вылететь в популярные у туристов страны.
«Учитывая рост путешествий внутри страны, наблюдается спрос на продукты путешествующих по России, которые покрывают не только медицинские расходы, но и расходы на транспортировку, поисково-спасательные расходы, лекарства», — говорит Анастасия Орлова, руководитель направления отдела продаж и развития клиентской базы «Ингосстраха».
Вне зависимости от направления поездки — в соседний регион страны или за границу, а также вида запланированного отдыха самым популярным и распространенным продуктом у граждан остается медицинская страховка путешественника. Эта программа окажет необходимую помощь, если в поездке потребуется очная помощь врача, лечение и лекарства. «Дополнительно можно усилить защиту, подключив страхование для беременных или на случай обострения хронических заболеваний, а также для занятий спортом. А выбрав специальную опцию “Отмена поездки”, путешественники могут получить компенсацию за авиабилеты и проживание, если вдруг болезнь помешала реализовать намеченные планы», — рассказали в пресс-службе «Капитал Лайф Страхование Жизни».
В числе новых продуктов — страхование от невыезда не только для туристов, но и для турагентов, которые смогут сохранить комиссию, включив ее в расходы.
В поездке случается всякое: можно получить ожог от южного солнца, организм может отреагировать острой болью на непривычную пищу и воду, а у ребенка — неожиданно подняться температура после купания. «В этих случаях главное — оперативная квалифицированная помощь для незамедлительного лечения. Для этого подойдет телемедицинская страховая программа, которая поможет быть на связи с терапевтом или педиатром 24 часа в сутки каждый день в любой точке земного шара. Получить дистанционную консультацию можно по телефону, в чате или по видео. Также в зависимости от выбранного тарифа полис обеспечит профессиональную оперативную консультацию с кардиологом, неврологом, отоларингологом, аллергологом и другими специалистами», — добавляют в пресс-службе «Капитал Лайф Страхование Жизни».
Если родители отправляют ребенка в летний лагерь или всей семьей отправляются с палатками на природу, то в такой ситуации можно обратить внимание на страховку от несчастного случая. Такие программы оформляются отдельно на ребенка или на всех членов семьи и на любой срок — от нескольких дней до года. Защита будет действовать в любой точке мира. При необходимости действие полиса расширяется. Например, родители занимаются спортом и решают подстраховаться на случай травмы. Страховка в непредвиденной ситуации может выручить во время лечения.