Отдыхающим предлагают защитить жилье на время отпуска

Компания «Ингосстрах» в преддверии нового туристического сезона запустила полис для туристических агентов и туристов от невыезда. То есть агенты не будут терять свою комиссию за проданный тур, если клиент не смог поехать в путешествие из-за страхового случая, а смогут включить ее в расходную часть и оставить себе. «Ингосстрах» предлагает такие условия туристическим агентствам, которые оформляют туры по России и за границу. Для самих туристов в рамках продукта было расширено покрытие. Так, выплата страхового возмещения производится не только по расходам, которые были заложены в путевку от туроператора, но и по расходам на проезд клиента до/от города вылета — сейчас это особенно актуально из-за ограниченного количества аэропортов, откуда можно вылететь в популярные у туристов страны.