Оборот нефтебензиновых цистерн на сети РЖД ускорился впервые с 2023 года

По оценке ИЦО, перевозки бензина (запрет распространяется не на все номенклатурные группы бензинов и имеет ряд исключений) на экспорт в марте 2024-го упали на 63% к уровню февраля в среднесуточном выражении и на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле снижение продолжилось, за первую половину месяца экспорт бензина сократился еще на 10%. Основное снижение пришлось на Северо-Западное направление, где экспорт вовсе остановился. «Сильно просели» перевозки в направлении портов Азово-Черноморского бассейна — примерно на 85%. Большая часть этих объемов — 67% — была перераспределена на внутренний рынок в различных направлениях, в частности, центральных и юго-восточных регионов.