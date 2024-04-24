НКР: автокредитование в апреле-мае ждёт обвал

Кредитное рейтинговое агентство НКР прогнозирует, что в апреле-мае рынок автокредитования ждет обвал, вследствие чего по итогам второго квартала 2024 года объем выдач в этом сегменте снизится на 15−20%, следует из исследования агентства.
Причиной такого снижения эксперты НКР называют «исчерпание в феврале и марте спроса, связанного с ожиданиями повышения цен на импорт автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)». Так, в феврале наблюдался рост объема выдач автокредитов в 171,4 млрд рублей. В марте в сегменте автокредитования был вовсе зафиксирован исторический максимум — 224 млрд рублей. Суммарно за первый квартал было выдано таких кредитов на 528 млрд рублей, что в два раза превышает результаты прошлого года.
Однако повышение утильсбора с 1 апреля на привезенные автомобили из стран ЕАЭС имело краткосрочный характер воздействия на рынок. Таким образом, влияние этого фактора было исчерпано в первом квартале текущего года. «До 1 апреля разница в ценах на автомобили, купленные в этих странах [ЕАЭС-FM] и в российских салонах, доходила до 20−30%, но после вступления изменений в силу покупка в ЕАЭС перестала быть настолько выгодной для российских автолюбителей», — поясняется в исследовании агентства.
Однако в дальнейшем, по прогнозу НКР, рынок автокредитования продолжит расти, несмотря на высокие процентные ставки. Рост будет обеспечен действием льготных госпрограмм для новых автомобилей. Эксперты ожидают, что портфель автокредитования может превысить 2 трлн рублей уже этим летом, а к концу года он составит 2,2 трлн рублей, увеличившись на 25−30%, после роста 41,6% в 2023 году. При этом среднемесячные темпы роста будут ниже прошлогодних значений.