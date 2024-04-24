НКР: автокредитование в апреле-мае ждёт обвал

Однако повышение утильсбора с 1 апреля на привезенные автомобили из стран ЕАЭС имело краткосрочный характер воздействия на рынок. Таким образом, влияние этого фактора было исчерпано в первом квартале текущего года. «До 1 апреля разница в ценах на автомобили, купленные в этих странах [ЕАЭС-FM] и в российских салонах, доходила до 20−30%, но после вступления изменений в силу покупка в ЕАЭС перестала быть настолько выгодной для российских автолюбителей», — поясняется в исследовании агентства.