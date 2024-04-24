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Минпромторг сообщил о продаже российского бизнеса Hugo Boss компании «Стокманн»

Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже российского бизнеса немецкой компании Hugo Boss, которая занимается производством одежды и аксессуаров, АО «Стокманн». Об этом в среду, 24 апреля, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Источник: Reuters

Одним из условий такой сделки стало сохранение рабочих мест в компании, поделился он с «Интерфаксом». Закрытие сделки ожидается в III квартале 2024 года после завершения всех юридических процедур, после этого в России откроют магазины ритейлера.

Еще в августе 2023 года немецкий концерн Hugo Boss принял решение оставить в России только часть бизнеса, сосредоточившись на оптовых поставках. В пресс-службе отметили, что компания «пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение», которое бы соответствовало бизнес-модели концерна.

Компания Hugo Boss приостановила розничную торговлю и онлайн-продажи на территории России в марте 2022 года, при этом торговля через оптовые каналы продолжалась.

На фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, проводимой с 24 февраля 2022 года, и последовавших в связи с ней санкций Запада ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны.