Минпромторг сообщил о продаже российского бизнеса Hugo Boss компании «Стокманн»

Одним из условий такой сделки стало сохранение рабочих мест в компании, поделился он с «Интерфаксом». Закрытие сделки ожидается в III квартале 2024 года после завершения всех юридических процедур, после этого в России откроют магазины ритейлера.
Еще в августе 2023 года немецкий концерн Hugo Boss принял решение оставить в России только часть бизнеса, сосредоточившись на оптовых поставках. В пресс-службе отметили, что компания «пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение», которое бы соответствовало бизнес-модели концерна.
Компания Hugo Boss приостановила розничную торговлю и онлайн-продажи на территории России в марте 2022 года, при этом торговля через оптовые каналы продолжалась.
На фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, проводимой с 24 февраля 2022 года, и последовавших в связи с ней санкций Запада ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны.