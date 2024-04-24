Минэкономики описало сценарий грядущей трехлетки, если все получится

В этом году ожидается рост оборота розницы на 7,7% и объема платных услуг на 5,1%, в дальнейшем их темпы несколько снизятся. Отметим, при этом несколько снижен показатель роста промпроизводства — в 2024 году он ожидается на уровне 2,5% (вместо 2,6% в сентябрьской версии), что позднее представитель ведомства объяснил пересмотром ожиданий в добыче. В 2025—2026 годах показатель прогнозируется на уровне 2,3%, а в 2027-м — 2,5%, при этом обработка вырастет на 4% в этом году, а затем — по 2,7% в год. По оценке экспертов, движущей силой роста спроса будут бюджетные вливания. Александр Исаков из Bloomberg Economics подсчитал, что министерство увеличило ожидаемый в 2023 году номинальный ВВП на 11,5 трлн руб. «Ненефтяные налоги растут плюс-минус один к одному с номинальным ВВП. Повышение прогноза предполагает сверхдоходы бюджета в 1,5 трлн руб., или 0,8% ВВП по обновленному прогнозу», — заключил он. «Следствие — возможность потратить эти дополнительные ненефтегазовые доходы на расходы без влияния на плановый дефицит», — добавляет Дмитрий Полевой из АО «Астра УА».