Курс доллара на Мосбирже повысился до 93,14 рубля

Курс доллара расчетами «завтра» на 7.08 мск повышается на 1 копейку, до 93,14 рубля, юаня — также на 1 копейку, до 12,82 рубля, евро — на 16 копеек, до 99,75 рубля.
На открытии торгов доллар дешевел до 93,09 рубля.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов переходит к снижению: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 93,14 рубля, китайской — до 12,82 рубля, европейской — до 99,75 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 7.08 мск повышается на 1 копейку, до 93,14 рубля, юаня — также на 1 копейку, до 12,82 рубля, евро — на 16 копеек, до 99,75 рубля.
На открытии торгов доллар дешевел до 93,09 рубля.