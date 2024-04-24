Иена ослабла до минимума за 34 года

Минфин Японии ранее заявлял, что готов пойти на решительные меры для поддержки национальной валюты. Игроки рынка следят за тем, будет ли регулятор вмешиваться в ход валютных торгов. Японский минфин уже прибегал к интервенциям в октябре 2022 года, когда курс доллара поднялся до 151,94 иены. В тот раз на стабилизацию ситуации на рынке регулятор потратил рекордные $42,2 млрд.