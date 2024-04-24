ФАС согласовала цены на препараты для профилактики инсультов

«Согласование ФАС цен на первые отечественные дженерики повысит доступность таких препаратов для граждан после возникновения правовых оснований для их обращения. В медорганизациях они должны будут предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — отметили в службе.