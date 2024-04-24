ФАС согласовала цены на препараты для профилактики инсультов

МОСКВА, 24 апреля./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препараты для профилактики инфарктов и инсультов «Тиказалис» и «Тикагрелор». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Это первые отечественные дженерики в рамках МНН «Тикагрелор» для снижения риска инфарктов и инсультов.
«Согласованные цены на “Тиказалис” и “Тикагрелол” снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат “Кабометикс” в среднем на 16%», — сказали в службе.
В ФАС добавили, что цены за упаковки отечественных дженериков из 56 таблеток в дозировке 60 мг согласованы на уровне 2 031 рубля. При этом стоимость аналогичной дозировки референтного препарата зарегистрирована на уровне 2 379 рублей.
«Согласование ФАС цен на первые отечественные дженерики повысит доступность таких препаратов для граждан после возникновения правовых оснований для их обращения. В медорганизациях они должны будут предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — отметили в службе.