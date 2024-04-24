Европа может столкнуться с проблемами газоснабжения уже следующей зимой

Одной из главных причин для беспокойства является неопределенность с продолжением транзита российского газа через Украину после завершения действующего соглашения в конце 2023 года. «Газ ТСО Украины» исключил возможность новой сделки по транзиту, отметив, что аукционов пропускной способности на границе не будет.