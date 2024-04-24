«Эн+» представил параметры второго размещения облигаций в юанях

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Энерго-металлургический холдинг «Эн+» планирует второе размещение облигаций на сумму не менее 500 млн юаней сроком на два с половиной года, говорится в пресс-релизе компании.
Эмитентом ценных бумаг выступит «Евросибэнерго-гидрогенерация» (входит в холдинг «Эн+» — прим. ТАСС). Номинал одной облигации составит 1 тыс. юаней, цена размещения — 100% от номинала, уточняется в сообщении. Бумаги будут размещены по открытой подписке предварительно 21 мая 2024 года.
Выплаты купонного дохода будут проводиться в юанях, однако инвесторы получат возможность направить запрос для выплаты купона в рублях по курсу, установленному Банком России. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
В ходе презентации запланированного размещения финансовый директор «Эн+» Анна Малевинская отметила, что компания-эмитент «Евросибэнерго-гидрогенерация» — одна из крупнейших генерирующих компаний, в которую входят Братская, Иркутская и Усть-Илимская гидроэлектростанции. Средний темп роста выручки за последние три года составил 19%.
«Эн+» — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в «Русале»).