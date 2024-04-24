Для жителей Донбасса и участников спецоперации расширили льготную ипотеку

Широкие программы господдержки ипотеки вызывают критику ряда экономистов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призывала завершить безадресную льготную ипотеку летом и больше к ней не возвращаться. Вместе с тем, по ее словам, ипотека с господдержкой должна распространяться на людей, которым нужна помощь в финансировании покупки жилья, исходя из общих социально-экономических целей или в рамках программ развития отдельных регионов.