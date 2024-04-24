Clearstream предупредил инвесторов о рисках участия в выкупе активов россиян

«Данная информация предоставляется для уведомления пострадавших клиентов о растущем риске для активов клиентов и связанных с ними депозитов в России, и Clearstream Banking не будет оказывать никакой поддержки в связи с этими процедурами. Напоминаем клиентам об их обязательстве соблюдать требования ЕС и другие применимые санкции», — сказано в сообщении.