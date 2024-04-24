ЦБ: ни процентом ниже



Что будет делать ЦБ?

У регулятора, исходя из его же критериев, есть только два пути: сохранить или повысить ставку. Цель по инфляции 4% к концу 2024-го выглядит недостижимой. Поэтому мы больше не ждем, что ЦБ будет снижать ставку в этом году.