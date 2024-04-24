ЦБ: ни процентом ниже

Два из четырех
Банк России еще в марте обнародовал список критериев, необходимых для повышения ключевой ставки:
— закрепление инфляции на текущем уровне или ее рост;
+ отсутствие признаков снижения или рост потребительской активности;
+ увеличение жесткости рынка труда;
— реализация иных инфляционных рисков.
На сегодняшний день два пункта уже «выполнены»: отсутствие признаков снижения потребительской активности и увеличение жесткости рынка труда. Безработица в феврале обновила исторический минимум, опустившись до 2,8% с 2,9% в январе, а потребительский спрос в феврале и, предварительно, в марте продолжает оставаться высоким.
Что будет делать ЦБ?
У регулятора, исходя из его же критериев, есть только два пути: сохранить или повысить ставку. Цель по инфляции 4% к концу 2024-го выглядит недостижимой. Поэтому мы больше не ждем, что ЦБ будет снижать ставку в этом году.
Остается только два варианта: оставить показатель на уровне 16% и пригрозить возможным повышением в будущем (жесткий сигнал) или повысить уже сейчас. Мы склоняемся к тому, что Центробанк не станет торопиться и сохранит ставку в апреле.
Как это повлияет на рубль?
Если итоги заседания окажутся жестче, чем того ожидает рынок, это может оказать умеренную поддержку российской валюте. Однако и сохранение ставки на высоких уровнях будет поддерживать стабильность рубля.
Впрочем, говоря о российской валюте, нельзя забывать, что есть более существенный фактор, оказывающий поддержку: продление обязательной продажи валютной выручки. Как сообщают СМИ, до конца 2024 года экспортеры по-прежнему должны будут зачислять на счета в российские банки не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки.
Ну, а прямо сейчас в разгаре налоговый период, поэтому не следует удивляться, что сегодня рубль укрепился к доллару.
Аналитики MP полагают, что рубль в ближайшие недели продолжит торговаться в диапазоне ₽91−95 за доллар, ₽97−101 за евро, ₽12,5−13,1 за юань.
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