Бакальчук оценила возможность продаж машин АвтоВАЗа на Wildberries

Заказ автомобиля возможен для пользователей по 100-процентной предоплате по карте, которая привязана к профилю. После оформления заказа с клиентом свяжется официальный онлайн-дилер Chery «Деливери кар» для уточнения деталей. Договор купли-продажи подписывается перед выдачей автомобиля. Место доставки согласуют между собой дилер и клиент.