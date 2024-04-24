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АТОР: Turkish Airlines остановили продажи билетов в Мексику из России

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines прекратила продавать билеты на рейсы из России в Мексику. Изначально эта информация появилась в профильном Telegram-канале, а затем ее подтвердила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Сейчас оформить на сайте авиакомпании билет из Москвы, Казани или Санкт-Петербурга в Мехико или Канкун не получается ни в одну из возможных дат. Приобрести билет на рейс из Стамбула в Мексику все еще можно. Также из Стамбула можно вылететь в другие страны Латинской Америки.

Источник: РИА "Новости"

Сообщения о том, что россиян стали снимать в Турции с чартерных рейсов в страны Латинской Америки, появились в марте. 9 марта речь шла не менее чем о 50 пассажирах, которых сняли в Турции с рейсов Turkish Airlines в Аргентину. Авиакомпания пояснила это изменением правил приема россиян в страны региона. После первых сообщений и снятии россиян с рейсов Ассоциация туроператоров России и компания Space Travel рекомендовали путешественникам из РФ не летать в Мексику рейсами турецких авиалиний.

Российское посольство в Турции призвало Turkish Airlines опубликовать памятку с разъяснением новых требований для пассажиров, летящих транзитом в Латинскую Америку. Однако на русском языке памятка была опубликована только спустя два месяца после запроса. Российское посольство также призвало россиян подумать об отказе от услуг Turkish Airlines и фиксировать любые спорные ситуации, добиваясь взыскания ущерба в российских судах. Ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство и российский МИД пытаются решить проблему с Turkish Airlines.