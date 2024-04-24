АТОР: Turkish Airlines остановили продажи билетов в Мексику из России

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines прекратила продавать билеты на рейсы из России в Мексику. Изначально эта информация появилась в профильном Telegram-канале, а затем ее подтвердила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Сейчас оформить на сайте авиакомпании билет из Москвы, Казани или Санкт-Петербурга в Мехико или Канкун не получается ни в одну из возможных дат. Приобрести билет на рейс из Стамбула в Мексику все еще можно. Также из Стамбула можно вылететь в другие страны Латинской Америки.