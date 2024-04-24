«Астрономические цены»: дорогой газ может добить европейскую экономику

ЕС потерял из-за энергетического кризиса один триллион евро, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По его словам, в данную сумму входят дополнительные расходы на покупку энергоносителей на мировых рынках после отказа от дешевых российских нефти и газа. «Это астрономические цены», — признал он.
Сумма также включает в себя средства на субсидии для промышленности и домохозяйств, которые власти ЕС направили из бюджета для сглаживания потерь во время роста цен.
Стоимость газа в Европе сейчас намного ниже исторического максимума, но это не решает проблемы конкурентоспособности компаний из ЕС, признал Шефчович. Он отметил, что европейским предприятиям приходится конкурировать с фирмами из Китая и США, где энергия в три-четыре раза дешевле. При этом больше всего страдают энергоемкие производства — металлургия и нефтехимия. Европейские лидеры указанных отраслей, например, BASF, закрывают производства в регионе или переносят их в США.
Улучшения ситуации пока не наблюдается. Цены на газ в Европе поднялись сразу на 20% за пять дней на прошедшей неделе и на 32% с начала апреля, — с 280 до 370 долларов за тысячу кубометров, согласно биржевым данным.
«Цены на газ в Европе сейчас растут в основном за счет конкуренции с азиатскими рынками», — пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, возник эффект ценового арбитража, когда в Азию приходит много сжиженного природного газа и Европе приходится за него бороться. «Это как система сообщающихся сосудов — там, где выше цена, туда и идет СПГ», — пояснил он.
В азиатских странах наблюдается рост экономики и они стали закупать больше СПГ. Производителям газа выгоднее поставлять его на азиатские рынки, где выше спрос и цена. При этом европейцам, чтобы получить хоть какие-то объемы СПГ и чтобы он полностью не ушел в Азию, тоже приходится поднимать цены в своих заявках на закупку «голубого топлива».
«В итоге цена газа растет на европейском рынке, потому что трубопроводные поставки не могут сейчас покрыть все потребности европейцев», — пояснил Юшков. Поэтому Евросоюзу приходится конкурировать за рынок СПГ. Последовавший скачок цен на газ в ЕС — это эффект некоего выравнивания цен с теми котировками, которые уже установились на азиатском рынке. Соответственно, в Европе цена поднимается ровно до уровня азиатских показателей. «И эта ситуация будет сохраняться теперь очень, очень продолжительный период времени», — считает эксперт.
Вся эта система выстроилась после отказа ЕС от российского топлива. Чем меньше в Европу приходит трубопроводного газа, тем больше ценовая зависимость Европы от азиатского рынка.
Производство покидает ЕС.
Высокие цены на газ продолжают ослаблять европейскую экономику. Согласно оперативным данным Евростата, промпроизводство в еврозоне в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года снизилось на 6,4%, промпроизводство в ЕС упало на 5,4%. В январе падение составило 6,7% и 5,7% соответственно. По итогам 2023 года промпроизводство в еврозоне сократилось на 2,4% и на два процента — в ЕС.
Промышленное производство в ФРГ — крупнейшей экономике ЕС — продолжит сокращение в текущем году из-за дорогой энергии и упадет еще на 1,5% после падения на 1,5% в прошлом году, заявил 22 апреля глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм.
«Промышленность Германии еще не оправилась от потрясений, вызванных ростом инфляции, затратами, падением спроса, высокими ценами на энергию», — отметил он. ВВП ФРГ снизился в 2023 году на 0,3%.
Промышленные компании ЕС предпочитают выводить свое производство в США, где цены на газ меньше в три-четыре раза — 100 долларов за тысячу кубов и ниже. При этом американский внутренний энергорынок защищен. «В США газовый рынок по сути отделен от мирового, потому что нет системы свободного экспорта», — пояснил Юшков.
В январе 2024 года президент США Джо Байден запретил выдачу лицензий на экспорт СПГ. «По сути газ заперт на внутреннем рынке», — отметил эксперт. Несмотря на то, что США стали крупнейшим в мире экспортером СПГ, все равно нет свободного выбора куда направить газ — на внутренний рынок, либо на экспорт. В стране держится очень низкая цена на газ из-за переизбытка топлива. Поэтому многие европейские компании предпочитают вывести свое производство в США, либо в Азию, так как это удобнее и есть более дешевая рабочая сила.
Установившаяся цена на газ продолжит сокращать промышленность Европы. «Цена газа выше 300 долларов за тысячу кубов все больше и больше подталкивает европейскую экономику опять к кризису, опять к сокращению объемов производства, потребления из-за деиндустриализации», — предупредил Юшков.
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