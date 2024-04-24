«Астрономические цены»: дорогой газ может добить европейскую экономику

В январе 2024 года президент США Джо Байден запретил выдачу лицензий на экспорт СПГ. «По сути газ заперт на внутреннем рынке», — отметил эксперт. Несмотря на то, что США стали крупнейшим в мире экспортером СПГ, все равно нет свободного выбора куда направить газ — на внутренний рынок, либо на экспорт. В стране держится очень низкая цена на газ из-за переизбытка топлива. Поэтому многие европейские компании предпочитают вывести свое производство в США, либо в Азию, так как это удобнее и есть более дешевая рабочая сила.