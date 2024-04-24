АФК «Система» пообещала поддержать дочернюю Segezha в случае роста долгов

«Точно мы этот актив создавали и растили не для того, чтобы при первой сложной ситуации его бросить. Конечно, компания “Система” готова поддержать и помогать разрешать эту ситуацию, в которую компания попала. Свидетельством тому являются и заключенные нами краткосрочные займы, о которых мы сообщали, в том числе для прохождения и оферт, и, соответственно, рефинансирования долгов краткосрочных», — заявил исполнительный директор по корпоративным финансам и IR АФК «Система» Дмитрий Коровкин в эфире Telegram-канала «Мои инвестиции».