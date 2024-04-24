АФК «Система» пообещала поддержать дочернюю Segezha в случае роста долгов

«Точно мы этот актив создавали и растили не для того, чтобы при первой сложной ситуации его бросить. Конечно, компания “Система” готова поддержать и помогать разрешать эту ситуацию, в которую компания попала. Свидетельством тому являются и заключенные нами краткосрочные займы, о которых мы сообщали, в том числе для прохождения и оферт, и, соответственно, рефинансирования долгов краткосрочных», — заявил исполнительный директор по корпоративным финансам и IR АФК «Система» Дмитрий Коровкин в эфире Telegram-канала «Мои инвестиции».
Господин Коровкин отметил, что в начале года Segezha удалось самостоятельно рефинансировать часть долга, а в перспективе компания имеет потенциал роста доходов за счет повышения цен на продукцию и курсовых разниц.
Он также сообщил, что менеджмент Segezha обещал в скором времени «озвучить уже какое-то решение именно, которое кардинальным образом эту ситуацию как-то исправит и компании позволит дальше развиваться, привлекая денежные средства». В марте Segezha Group отчиталась по МСФО за 2023 год. Размер общего долга компании на 31 декабря 2023 года составил 133,2 млрд руб. Рост долга составил 6% относительно показателя на конец третьего квартала 2023 года.