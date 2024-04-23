Золото подешевело на 2,8% и показало максимальное дневное падение за год

Цены на золото упали более чем на 2% в понедельник, 22 апреля, что стало самым большим внутридневным падением за более чем год, сообщил Reuters. В ходе торгов цена опускалась на 2,8% — до $2324,96 за унцию.
По итогам торгов в понедельник, 22 апреля, июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) подешевели на 2,3% — до $2346,4 за тройскую унцию. В начале торгов во вторник, 23 апреля, стоимость июньских фьючерсов снизилась еще на 1% — до $2322,8 за унцию по состоянию на 10:59 мск.
Опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке ослабли после того, как Иран заявил, что не планирует принимать ответные меры после атаки израильских беспилотников, пишет агентство. Это способствовало снижению интереса инвесторов к сделкам с активами-убежищами в пользу более рискованных активов, в том числе акций.
Ослабление напряженности на Ближнем Востоке привело к некоторой фиксации прибыли, рассказал старший валютный аналитик и международный экономист ITC Markets Ричард Грейс. Также, вероятно, имели место некоторые тактические короткие продажи, учитывая недавний рост цен на золото. Геополитическая напряженность в сочетании с активными покупками центральных банков привела к тому, что цена золота достигла рекордного максимума на уровне $2431,3 на торгах 12 апреля.
С середины февраля стоимость драгоценного металла выросла примерно на 16% на фоне усиления геополитических рисков, покупок центральных банков и спроса со стороны покупателей из Китая. В частности, в марте Народный банк Китая продолжил покупки золота в резервы 17-й месяц подряд, что помогло драгоценному металлу подорожать до рекордного уровня.
«Золото может вернуться к историческим максимумам в случае неожиданного для рынка отчета о расходах на личное потребление в США (PCE), который покажет снижение инфляции», — рассказал стратег по сырьевым товарам TD Securities Дэниел Гали. Отчет о расходах на личное потребление может усилить ожидания снижения процентных ставок в США. В компании по-прежнему ожидают, что покупательская активность в Азии останется устойчивой, поскольку там золото рассматривается как важный инструмент хеджирования.
Аналитики Citigroup спрогнозировали рост цен на золото до новых максимумов во втором полугодии, а также допустили подъем котировок до $3000 за унцию в течение следующих 6−18 месяцев. Такой рост будет возможен благодаря увеличению притока инвесторов в золото на фоне ожиданий того, что ФРС США в итоге снизит процентные ставки, а также благодаря покупкам со стороны потребителей в Китае и крупнейших центральных банков. По прогнозам банка, во втором полугодии цена драгоценного металла будет тестировать уровень $2500, а до $3000 за унцию она может подняться через 6−18 месяцев.