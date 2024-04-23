Золото подешевело на 2,8% и показало максимальное дневное падение за год

Аналитики Citigroup спрогнозировали рост цен на золото до новых максимумов во втором полугодии, а также допустили подъем котировок до $3000 за унцию в течение следующих 6−18 месяцев. Такой рост будет возможен благодаря увеличению притока инвесторов в золото на фоне ожиданий того, что ФРС США в итоге снизит процентные ставки, а также благодаря покупкам со стороны потребителей в Китае и крупнейших центральных банков. По прогнозам банка, во втором полугодии цена драгоценного металла будет тестировать уровень $2500, а до $3000 за унцию она может подняться через 6−18 месяцев.