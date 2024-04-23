Вышел ростом: Минэк улучшил прогноз по ВВП до 2,8% на 2024 год

Минэк пересмотрел макропрогноз на плановый период до 2027 года. Если в сентябре ожидалось, что экономика вырастет на 2,3%, то теперь — на 2,8%. Кроме того, ведомство вернулось к оценке экспортной цены на российскую нефть — в ближайшие годы она ожидается на уровне $65 за баррель. При этом рублю прогнозируют незначительное ослабление — до в среднем 94 ₽/$. Эксперты отмечают, что на ситуацию в экономике позитивно влияет всплеск потребительской активности, рост промышленности, а также замедление инфляции. О чем говорит новый макропрогноз — в материале «Известий».