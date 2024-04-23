Вышел ростом: Минэк улучшил прогноз по ВВП до 2,8% на 2024 год

Минэк пересмотрел макропрогноз на плановый период до 2027 года. Если в сентябре ожидалось, что экономика вырастет на 2,3%, то теперь — на 2,8%. Кроме того, ведомство вернулось к оценке экспортной цены на российскую нефть — в ближайшие годы она ожидается на уровне $65 за баррель. При этом рублю прогнозируют незначительное ослабление — до в среднем 94 ₽/$. Эксперты отмечают, что на ситуацию в экономике позитивно влияет всплеск потребительской активности, рост промышленности, а также замедление инфляции. О чем говорит новый макропрогноз — в материале «Известий».
На сколько вырастет ВВП в 2024 году
В 2024 году экономика России увеличится на 2,8%. Обновленный макропрогноз на плановый период 2025—2027 годов представил министр экономического развития Максим Решетников в правительстве. Основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос, отметил он. Ранее (в сентябре 2023-го) ведомство полагало, что ВВП в 2024-м будет на уровне 2,3%.
Номинальный объем ВВП в этом году оценивается более чем в 191 трлн рублей. Это на 11,5 трлн больше, чем ожидалось в сентябре. Согласно новым данным, рост экономики в 2025—2026 годах составит по 2,3%, а в 2027 — 2,4%.
Прогноз по многим показателям повышен по сравнению с предыдущими оценками, на это повлияла общая позитивная динамика: рост большинства отраслей промышленности, продолжающийся всплеск потребительской активности, некоторое замедление инфляции, отметил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Константин Тузов.
Тем не менее, Минэк незначительно ухудшил прогноз по росту цен. По итогам 2024-ого инфляция составит 5,1% (вместе ожидаемых ранее 4,5%), но далее не превысит таргета в 4%.
В целом же российская экономика демонстрирует неплохую устойчивость вопреки постоянным попыткам усилить санкционное давление, сказал Константин Тузов.
Позитивные ожидания относительно ВВП России высказывают и иностранные эксперты. В апреле Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту экономики РФ в 2024 году до 3,2% (в январе ожидалось 2,6%). Однако в 2025 году МВФ ожидает замедление до 1,8%, объясняя это угасающим эффектом от высоких инвестиций и уверенного личного потребления, поддерживаемого ростом зарплат. В апреле Всемирный банк также повысил прогноз роста ВВП нашей страны с 1,6% до 2,2% в 2024 году.
В течение года темпы роста экономики будут замедляться, полагает в свою очередь руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам Ольга Беленькая. Это связано с дефицитом трудовых ресурсов, жесткой денежно-кредитной политикой, ужесточением доступа к льготным программам кредитования. Еще одна причина — в ограничениях международных расчетов со стороны зарубежных банков, которые уже сказываются на динамике импорта, пояснила она.
Каким будет курс доллара в 2024 году
Доллар в среднем в 2024-м будет стоить 94,7 рубля (по прошлому прогнозу — 90,1). Также в соответствии с ожиданиями Минэка, в 2025-м «американец» будет торговаться в среднем по 98,6 рубля, в 2026-м — 101,2, 2027-м — 103,2.
Снижение курса рубля отчасти связано с сокращением физических объемов экспорта и время от времени возникающих сложностей с платежами, пояснил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Также на рубль оказывают давление геополитические риски и санкции, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
— В целом же прогноз Минэка выглядит по-прежнему консервативным. Не исключено, что его снова могут пересмотреть в более оптимистичную сторону осенью, когда начнут снижаться процентные ставки, — заявила эксперт.
Также власти снова стали прогнозировать экспортную стоимость российской нефти. Ожидается, что в ближайшие четыре года она будет торговаться в среднем по $65 за баррель. При этом потолок на российскую нефть, в соответствии с западными санкциями, составляет $60.
Тот факт, что ведомство вернулось к прогнозированию отпускных цен на национальную нефть, говорит о некоторой стабилизации ситуация с мировым спросом на черное золото, отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.
— Вместе с тем ситуация с экспортной ценой на нефть из РФ осложняется из-за продолжающегося санкционного давления. Вполне возможно, что из-за этого ожидается расширение дисконта российских сортов по отношению к мировым бенчмаркам, — сказал он.
Что касается Brent, то ее стоимость, по прогнозам Минэка, в среднем будет на уровне $79,5 за баррель в 2024-м (а затем начнет медленно снижаться: до $75,1 — в 2025-м, $72 — в 2026-м и $71,2 — в 2027-м).
Как будут расти доходы населения
Что касается реальных располагаемых доходов населения, то они увеличатся на 5,2% в 2024-ом (в прошлом прогнозе — 2,7%). Далее рост будет скромнее (3,5% — в 2025-ом, 3% — в 2026 и 2,6 — в 2027).
На доходах населения естественным образом сказывается увеличение уровня зарплат в высокотехнологичных отраслях промышленности, в том числе и в IT-сфере, отметила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. В Минэке ожидают увеличение зарплат на 6,5% в реальном выражении (в сентябре было лишь на 2,5%).
Высокая потребность в кадрах, прежде всего в промышленности и высокотехнологичным отраслях, позволяет предположить, что безработица продолжит снижаться, сказала Ольга Панина. В ближайшие годы она будет на уровне 3% (ранее Минэк прогнозировал 3,1%).
На фоне санкций производственные мощности отечественных предприятий стали расширяться, а в некоторых сферах открылись новые производственные направления и, соответветственно, вакансии, согласен доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
Процесс импортозамещения запущен — это дает возможность снизить уровень безработицы, назвала еще одну причину доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Экономика развивается устойчиво, адаптируясь к новым обстоятельствам, поэтому и реальные доходы растут, сказала также она.
Несмотря на это, нужны новые меры на рынке труда: снижение барьеров при трудоустройстве, увольнении и переводе работников, пересмотр нормы сверхурочной работы, считает Константин Тузов из ИПЭИ.
В целом представленный прогноз можно охарактеризовать как сдержанно оптимистичный, считает он. По многим параметрам достижение целевых значений вполне реалистично, уверен эксперт.
При этом, как отметил Максим Решетников, сохраняются и риски. Среди них — замедление мировой экономики и продолжение санкционного давления. А также — опасения, связанные с ростом предложения товаров и услуг в России в условиях, когда рынок труда ограничен.