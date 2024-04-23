Выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки продлили на 7 лет

Правительство России по поручению президента Владимира Путина продлило действие меры по выплатам многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки еще на семь лет.
В Telegram-канале правительства РФ напомнили, что «льготу смогут получить семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года».
Воспользовавшись этой государственной помощью, родители смогут облегчить для себя процесс покупки жилья.
Отмечается, что всего на эти цели необходимо дополнительно выделить из бюджета более 600 млрд рублей, около 50 млрд рублей — в 2024 году.
В 2023-м было предоставлено около 190 тыс. таких выплат.
Как сообщалось, ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении до 2030 года субсидии в размере 450 тыс. рублей для многодетных семей на погашение ипотеки.