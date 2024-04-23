ВВП Узбекистана может дополнительно вырасти на $10 млрд в 2030 году благодаря активному внедрению искусственного интеллекта, сказал в рамках дискуссии «Узбекистан и Россия в парадигме мировой AI-трансформации: искусственный интеллект как ключ к успеху» на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.