Все товары параллельного импорта предлагают промаркировать

В ТПП «Известиям» уточнили, что предложение о маркировке — идея одной из членских организаций. Потребитель должен быть защищен от подделок, поэтому следует выработать механизм подтверждения легальности продукции прежде, чем товары будут поступать в оборот, отметил изданию представитель ТПП. Хотя в организации согласились: под маркировку продукции по параллельному импорту необходима серьезная инфраструктура, которой пока в РФ нет.