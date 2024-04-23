Власти Таиланда согласовали 60-дневный безвизовый режим для россиян

Отмечается, что безвизовый режим вступит в силу с 1 мая. Правительство поддержало предложение МИД королевства освободить от получения виз граждан России, посещающих Таиланд с целью туризма на срок не более 60 дней.
До этого аналитики OneTwoTrip выяснили, что самой популярной у россиян страной для отдыха в начале мая оказалась Турция, куда оформлены 11,5% авиазаказов.
Сильнее всего, а именно в пять раз, вырос спрос на отели в Китае, еще на 80% увеличились доли Японии и Грузии. При этом на треть снизилась востребованность Испании, а на 15% — Таиланда и Италии.
Также газета Bangkok Post писала, что в Таиланде 33-летнего россиянина задержали за управление баром без соответствующей лицензии.