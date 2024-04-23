«Ведомости»: власти продлят обязательную продажу валютной выручки до конца года

Указ был подписан президентом в октябре 2023 года. Его параметры и подробный перечень компаний не раскрывались. Сообщалось лишь, что указ распространяется на 43 группы компаний. Сейчас эти меры действуют до 30 апреля 2024 года.
Согласно утвержденному правительством порядку, с 16 октября 2023 года попавшие в перечень компании обязаны в течение 60 дней с момента поступления средств зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Они также обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных по каждому экспортному контракту, в срок не более 30 дней с момента их получения).
Предполагается, что нормативы продажи валютной выручки сохранятся, говорят источники издания.
В январе вице-премьер Андрей Белоусов говорил о намерении продлить требование об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года. Эти меры показали свою эффективность в стабилизации ситуации на валютном рынке, говорил он. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла действующую меру временной. Она отмечала, что эти операции не оказывают значимого влияния на динамику курса рубля.