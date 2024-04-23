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«Ведомости»: власти продлят обязательную продажу валютной выручки до конца года

Правительство России планирует продлить до конца 2024 года требование об обязательной продаже экспортерами валютной выручки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и источники, близкие к правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).

Источник: Reuters

Указ был подписан президентом в октябре 2023 года. Его параметры и подробный перечень компаний не раскрывались. Сообщалось лишь, что указ распространяется на 43 группы компаний. Сейчас эти меры действуют до 30 апреля 2024 года.

Согласно утвержденному правительством порядку, с 16 октября 2023 года попавшие в перечень компании обязаны в течение 60 дней с момента поступления средств зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Они также обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных по каждому экспортному контракту, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Предполагается, что нормативы продажи валютной выручки сохранятся, говорят источники издания.

В январе вице-премьер Андрей Белоусов говорил о намерении продлить требование об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года. Эти меры показали свою эффективность в стабилизации ситуации на валютном рынке, говорил он. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла действующую меру временной. Она отмечала, что эти операции не оказывают значимого влияния на динамику курса рубля.