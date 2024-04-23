«Ведомости»: власти продлят обязательную продажу валютной выручки до конца года

Согласно утвержденному правительством порядку, с 16 октября 2023 года попавшие в перечень компании обязаны в течение 60 дней с момента поступления средств зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Они также обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных по каждому экспортному контракту, в срок не более 30 дней с момента их получения).