В Оренбуржье направили 1 млрд рублей на выплаты жителям в связи с паводком

Выплаты также коснутся и тех, кто из-за паводков был вынужден снимать квартиры. Губернатор заявил, что 24 апреля планирует подписать решение, которое утвердит выделение средств из областного бюджета на компенсацию за съем квартиры. Аналогичный вопрос коснулся и жителей многоквартирных домов, которые после откачки воды хотят провести дезинфекцию. Паслер уточнил, что данный вопрос обсуждается с управляющими компаниями.