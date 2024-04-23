В Оренбуржье направили 1 млрд рублей на выплаты жителям в связи с паводком

«Уже на данный момент на выплаты оренбуржцам направили 1 млрд рублей. Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день», — говорится в сообщении.
Паслер также подчеркнул, что вопрос по выплатами для владельцев «индивидуального жилья», в том числе в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), решается с инициативной группой жителей Орска и главой МЧС РФ Александром Куренковым.
Выплаты также коснутся и тех, кто из-за паводков был вынужден снимать квартиры. Губернатор заявил, что 24 апреля планирует подписать решение, которое утвердит выделение средств из областного бюджета на компенсацию за съем квартиры. Аналогичный вопрос коснулся и жителей многоквартирных домов, которые после откачки воды хотят провести дезинфекцию. Паслер уточнил, что данный вопрос обсуждается с управляющими компаниями.
«Вопрос безопасности людей — первоочередной. Ставлю это на контроль главам муниципалитетов, где есть затопленные жилые районы», — отметил он.
Ранее, 19 апреля, Паслер сообщил, что законопроект, позволяющий бесплатно и без торгов предоставлять землю людям, утратившим жилье в результате половодья, принят в первом чтении в Оренбургской области. Губернатор указал, что после принятия регионального закона местные жители, чьи дома пришли в непригодность из-за паводка, смогут выбрать для строительства домов как прежние земельные участки, так и новые.
17 апреля Паслер в ходе видеосовещания с участием президент РФ Владимира Путина сообщил, что выплаты из-за паводка в Оренбуржье получили 30 тыс. жителей региона. Он также добавил, что специалисты восстанавливают подачу ресурсов в жилые дома. Возобновлено электроснабжение около 34 тыс. человек и газоснабжение более 13 тыс.
В России наблюдается непростая паводковая ситуация. 16 апреля Куренков заявил: весенние паводки в регионах РФ в текущем году стали самыми масштабными за последние десятилетия. На следующий день глава МЧС указал, что пик паводка прошел Оренбург и Орск, уровни воды опасные, но снижаются.
В Оренбургской области пик паводка пришелся на 13 апреля, когда было подтоплено не менее 17,2 тыс. приусадебных участков и 12,2 тыс. домов.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В настоящее время ситуация там уже стабилизировалась.