Три причины не гасить кредиты досрочно

- Если кредит взят под низкий процент в далеком прошлом
К примеру, в 2021 году льготная семейная ипотека обходилась клиентам банков от 4,7 до 6% годовых, а от застройщиков была и того меньше — в среднем 3%.
«В сегодняшней ситуации, когда ставка рефинансирования 16%, и банки предлагают вклады значительно выше, чем процент по льготной ипотеке, разумнее свободные средства разместить в них, чем гасить ипотеку досрочно», — объясняет экономист.
- Если все проценты по кредиту уже выплачены и осталось только «тело» займа
По словам Переславского, в данном случае досрочное погашение принесет только моральное удовлетворение.
В экономическом же плане выгоднее разместить средства в банковские депозиты или доходные инвестиционные инструменты.
- Неразумно гасить кредит из неприкосновенного запаса
Необходимо иметь в виду, что определенная сумма денег всегда должна быть под рукой, на случай непредвиденных обстоятельств и трат. Так что, последние деньги из НЗ на погашение кредита тратить не разумно.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»