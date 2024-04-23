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Три причины не гасить кредиты досрочно

Банки не запрещают гражданам досрочно гасить кредит. Но есть три причины, когда не стоит этого делать. Об этом рассказал Финансам Mail.ru руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS' Николай Переславский.

Источник: РИА "Новости"

  1. Если кредит взят под низкий процент в далеком прошлом

К примеру, в 2021 году льготная семейная ипотека обходилась клиентам банков от 4,7 до 6% годовых, а от застройщиков была и того меньше — в среднем 3%.

«В сегодняшней ситуации, когда ставка рефинансирования 16%, и банки предлагают вклады значительно выше, чем процент по льготной ипотеке, разумнее свободные средства разместить в них, чем гасить ипотеку досрочно», — объясняет экономист.

  1. Если все проценты по кредиту уже выплачены и осталось только «тело» займа

По словам Переславского, в данном случае досрочное погашение принесет только моральное удовлетворение.

В экономическом же плане выгоднее разместить средства в банковские депозиты или доходные инвестиционные инструменты.

  1. Неразумно гасить кредит из неприкосновенного запаса

Необходимо иметь в виду, что определенная сумма денег всегда должна быть под рукой, на случай непредвиденных обстоятельств и трат. Так что, последние деньги из НЗ на погашение кредита тратить не разумно.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»