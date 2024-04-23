«Татнефть» анонсировала финальные дивиденды за 2023 год — ₽25,17 на акцию

«Финальные дивиденды “Татнефти” превзошли ожидания рынка. Более 70% чистой прибыли компании за 2023 год распределено акционерам. С учетом промежуточных выплат итоговая дивдоходность акций за 2023 год составит 12,2%, по этому показателю компания — один из лидеров на российском рынке акций», — рассказал инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. По прогнозам эксперта, при сохранении коэффициента дивидендных выплат суммарные дивиденды по итогам 2024 года могут достичь ₽95 на акцию (дивдоходность 13%)".