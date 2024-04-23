«Татнефть» анонсировала финальные дивиденды за 2023 год — ₽25,17 на акцию

Совет директоров нефтяной компании «Татнефть» (TATN) рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2023 год в размере ₽25,17 на акцию. По текущим ценам такая выплата дает дивдоходность 3,5% для обыкновенных и привилегированных акций.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 4 июля. Последний день для покупки акций «Татнефти» для получения дивидендов — 3 июля.
Окончательное решение по дивидендам примут акционеры на общем собрании 14 июня. Если не будет кворума для проведения годового общего собрания акционеров 14 июня, повторное годовое общее собрание акционеров пройдет 27 июня в форме заочного голосования с той же повесткой дня. В этом случае последним днем для покупки акций для получения дивидендов будет 8 июля.
На торгах Московской биржи акции компании отреагировали на сообщение о дивидендах ростом. По состоянию на 11:31 мск обыкновенные акции «Татнефти» прибавляли 2,26% — до ₽727,5, а привилегированные выросли на 1,8% — до ₽728,6.
«Финальные дивиденды “Татнефти” превзошли ожидания рынка. Более 70% чистой прибыли компании за 2023 год распределено акционерам. С учетом промежуточных выплат итоговая дивдоходность акций за 2023 год составит 12,2%, по этому показателю компания — один из лидеров на российском рынке акций», — рассказал инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. По прогнозам эксперта, при сохранении коэффициента дивидендных выплат суммарные дивиденды по итогам 2024 года могут достичь ₽95 на акцию (дивдоходность 13%)".
Согласно дивидендной политике, «Татнефть» направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, по какому стандарту учета показатель окажется выше. При определении рекомендуемого размера дивидендов совет директоров учитывает обязательства и инвестиционную программу, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах для нормальной деятельности бизнеса.
Финальные дивиденды «Татнефти» по итогам 2022 года составили ₽27,71 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. За весь 2022 год дивидендные выплаты составили ₽67,28 на акцию.
Компания «Татнефть» уже произвела две выплаты промежуточных дивидендов акционерам — ₽27,54 по итогам первого полугодия 2023 года и ₽35,17 по итогам третьего квартала 2023 года. Общий размер дивидендов за прошлый год может составить ₽87,88 на акцию.
«Татнефть» — российская нефтяная компания. Она занимается нефтегазодобычей, нефтепереработкой, нефтегазохимией, шинным бизнесом, а также управляет сетью АЗС. Основные активы компании расположены на территории Татарстана.