Сумма российских активов в Швейцарии сократилась на 1,86 миллиарда долларов

«По состоянию на 31 декабря 2023 года стоимость активов, замороженных в результате санкций, введенных против России, составила 5,8 миллиарда франков. Это на 1,7 миллиарда франков меньше суммы, объявленной в декабре 2022 года. На сегодняшний день дополнительно заморожено 17 объектов недвижимости в семи кантонах», — говорится в документе.
Эта разница объясняется обесцениванием ценных бумаг.
Кроме того, активы на сумму 140 миллионов франков были освобождены из-за несоблюдения правовых условий для их замораживания. На общую сумму повлияло также исключение (минус 150 миллионов франков) и добавление (плюс 50 миллионов франков) в швейцарский санкционный список физических и юридических лиц в результате адаптации ЕС.
В 2023 году Швейцария заморозила российские активы на 635 миллионов долларов, а также два объекта недвижимости, спортивные и роскошные автомобили, мебель и инструменты, принадлежащие физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции. В Федеральном совете подчеркнули, что эти активы следует отличать от резервов и активов российского Центробанка в Швейцарии. Их общая сумма составляет 7,24 миллиарда франков, операции, связанные с управлением этими средствами запрещены с 25 марта 2022 года.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих средств.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России. Кроме того, Берн выражал готовность участвовать в дискуссиях о путях изъятия этих средств для финансирования Украины, которые сейчас ведутся на Западе.
В Кремле отмечали, что незаконные решения о конфискации российских активов станут предметом для ответных мер и судебных разбирательств, а в итоге это приведет к слому всех основ мировой экономической системы.