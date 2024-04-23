Сумма российских активов в Швейцарии сократилась на 1,86 миллиарда долларов

В 2023 году Швейцария заморозила российские активы на 635 миллионов долларов, а также два объекта недвижимости, спортивные и роскошные автомобили, мебель и инструменты, принадлежащие физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции. В Федеральном совете подчеркнули, что эти активы следует отличать от резервов и активов российского Центробанка в Швейцарии. Их общая сумма составляет 7,24 миллиарда франков, операции, связанные с управлением этими средствами запрещены с 25 марта 2022 года.