США работают над санкциями в отношении ряда китайских банков

После этого значительно осложнилось проведение платежей через крупнейшие китайские банки, в том числе Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Американские власти точечно работают с теми иностранными банками, которые работают с российскими контрагентами, персонально предупреждая менеджмент финорганизаций о возможных рисках такого взаимодействия, писали «Ведомости».