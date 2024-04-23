США работают над санкциями в отношении ряда китайских банков

США работают над санкциями, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, что, по мнению американских чиновников, должно помочь остановить сотрудничество между Пекином и Россией, в том числе в рамках военного производства, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением такой идеи.
На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской оборонной промышленности (ОПК), заявив, что Пекин внес «основной вклад» в развитие конфликта России и Украины, поставляя критически важные компоненты для вооружения.
В последние недели официальные лица США усилили давление на Китай, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, содействующих торговле товарами, имеющими как гражданское, так и военное применение. «Любые банки, которые способствуют проведению значительных транзакций, направленных [на обеспечение] российского оборонно-промышленного комплекса военными товарами или товары двойного назначения, подвергают себя риску американских санкций», — говорила министр финансов США Джанет Йеллен в начале апреля.
В декабре 2023 года Минфин США сообщил, что будет применять вторичные санкции против финансовых организаций, которые помогают России обходить санкции или финансировать закупки для военных целей. В частности, им запретят открывать корсчета в США или ограничат их использование, а их собственность в США будут заблокирована.
После этого значительно осложнилось проведение платежей через крупнейшие китайские банки, в том числе Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Американские власти точечно работают с теми иностранными банками, которые работают с российскими контрагентами, персонально предупреждая менеджмент финорганизаций о возможных рисках такого взаимодействия, писали «Ведомости».
Угроза введения вторичных санкций, которая удерживает китайские банки от работы с компаниями из России, уже привела к ажиотажному наплыву желающих открыть счета в китайском филиале единственного российского банка, работающего напрямую в КНР — ВТБ, что, в свою очередь, приводит к задержкам платежей в Китай до шести месяцев и через эту кредитную организацию.