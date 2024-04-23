США работают над санкциями в отношении ряда китайских банков

В декабре 2023 года Минфин США сообщил, что будет применять вторичные санкции против финансовых организаций, которые помогают России обходить санкции или финансировать закупки для военных целей. В частности, им запретят открывать корсчета в США или ограничат их использование, а их собственность в США будут заблокирована.