США анонсировали новые санкции против энергетического сектора России

«Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов в этой сфере и связанной с ними инфраструктуры, в том числе проекта “Восток Ойл” и “Якутского газа”», — сказал господин Пайетт на энергетической конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (цитата по «РИА Новости»).
23 февраля 2024 года США ввели санкции сразу против почти сотни российских компаний. Наиболее крупными из них стали ключевые игроки на рынке угля СУЭК и «Мечел», производитель труб ТМК и крупнейший контейнерный оператор «Трансконтейнер». В санкционный список попали и российские СПГ-проекты. Среди них — оператор будущего завода в Усть-Луге «Русхимальянс» (50% принадлежит «Газпрому», 50% — «Русгаздобыче»), структуры НОВАТЭКа и якутский проект Альберта Авдоляна «Глобалтэк».