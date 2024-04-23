США анонсировали новые санкции против энергетического сектора России

«Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов в этой сфере и связанной с ними инфраструктуры, в том числе проекта “Восток Ойл” и “Якутского газа”», — сказал господин Пайетт на энергетической конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (цитата по «РИА Новости»).