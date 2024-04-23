Сочи на майские праздники примет около 350 тысяч туристов

Ранее сообщалось, что на майские праздники планируется принять 340 тысяч гостей, а средняя загрузка отелей и санаториев составит около 82 процентов. В летнем сезоне будут открыты более 170 пляжей, в том числе после реновации откроются 14 новых территорий.