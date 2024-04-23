«Сбер» рекомендовал выплатить за 2023 год рекордные дивиденды в ₽750 млрд

Ранее глава «Сбера» Герман Греф подтвердил планы направить на дивиденды за 2023 год не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Также он выразил надежду на то, что кредитная организация сможет обеспечивать выплаты в размере 50% от прибыли в среднесрочной перспективе.