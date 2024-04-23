«Сбер» рекомендовал выплатить за 2023 год рекордные дивиденды в ₽750 млрд

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить за 2023 год самые большие в истории дивиденды на общую сумму ₽750 млрд (₽33,3 в пересчете на одну акцию), сообщил президент Сбербанка Герман Греф на звонке с журналистами. По текущим ценам дивидендная доходность составляет 10,68%. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 10 июля.
«Это рекордная цифра дивидендов за всю нашу историю и результат успешной работы “Сбера” в прошлом году, который заработал чистую прибыль в размере ₽1,5 трлн», — сказал Греф.
На торгах Московской биржи на 12:21 мск:
Обыкновенные акции Сбербанка (SBER) упали на 1,49%, до ₽310,31.
Привилегированные акции Сбербанка (SBERP) упали на 1,65%, до ₽310,51.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин ранее не исключал локальную «фиксацию по факту», учитывая, что выплата 50% чистой прибыли всеми ожидаема.
Дивидендная политика Сбербанка, принятая в декабре 2023 года, предусматривает, что целевым уровнем выплат является 50% от чистой прибыли при соблюдении требований к общему капиталу группы (не менее 13,3%). По итогам 2023 года «Сбер» увеличил чистую прибыль в 5,2 раза — до рекордных ₽1508,6 млрд.
Предыдущий рекорд по размеру дивидендов Сбербанка был установлен в прошлом году. Наблюдательный совет тогда рекомендовал выплатить за 2022 год дивиденды в ₽565 млрд, или по ₽25 на акцию. Дивидендная доходность на момент объявления о выплатах превышала 13%.
Ранее глава «Сбера» Герман Греф подтвердил планы направить на дивиденды за 2023 год не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Также он выразил надежду на то, что кредитная организация сможет обеспечивать выплаты в размере 50% от прибыли в среднесрочной перспективе.
Опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты инвестиционных компаний прогнозировали, что Сбербанк за 2023 год может выплатить дивиденды в коридоре ₽33−33,9 на одну обыкновенную или привилегированную акцию.
Так, в «Солид Брокер» ожидали рекомендацию в размере 50% от чистой прибыли или ₽33,2 на оба типа акций. Аналитики ПСБ прогнозировали ₽33,4 на бумагу, в «Альфа-Инвестициях» давали прогноз в ₽33−33,5 на акцию. По оценкам «Тинькофф Инвестиций», дивиденды могли составить «минимум ₽33,7 на акцию. В “БКС Мир инвестиций” ожидали ₽33,9 на акцию.
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