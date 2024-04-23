Рынок ждет дивидендных новостей от Сбербанка, Татнефти и Северстали

Внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабильны после небольшого роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. СМИ при этом сообщают о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки в РФ до конца текущего года.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,25% и 0,1% соответственно. Рублевый индикатор обновил максимум текущего года, поднявшись до 3480 пунктов со следующим сопротивлением 3500 пунктов. Долларовый РТС остался у обновленного в прошлую пятницу пика текущего года 1175 пунктов с ближайшим сопротивлением 1180 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,37 ₽, 99,40 ₽ и 12,85 ₽ соответственно. В СМИ при этом сообщается, что власти РФ решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца текущего года — позитивный для рубля сигнал, который должен позволить российской валюте при прочих равных в ближайшие месяцы как минимум сохранить стабильность.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить постепенное повышение в ожидании дивидендных новостей сразу от трех крупнейших эмитентов — Сбербанка, Татнефти и Северстали в течение дня. Акции Сбербанка накануне обновили максимумы с 2021 года и смотрят на район ближайших сопротивлений 320 ₽ в надежде на выплаты как минимум 33 ₽ на бумагу с доходностью порядка 10%. Доходность по Татнефти и Северстали ожидается более скромной из-за промежуточного характера дивидендов. В частности, акции Северстали уже торгуются с рекомендованными за 2023 год выплатами 191,51 ₽ с доходностью 10,2%. За рубежом будут ждать корпоративных событий и сигналов об активности в секторе услуг и производства крупнейших экономик за апрель. На данный момент наиболее слабым остается производственный сектор еврозоны.
События дня:
- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства PMI стран Европы (10.15−11.30 мск) и США (16.45 мск) за апрель
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- продажи домов на первичном рынке США в марте (17.00 мск)
- советы директоров Сбербанка, Татнефти рассмотрят вопрос дивидендов за 2023 год
- результаты Северстали за 1-й кв 2024 г, возможна рекомендация дивидендов за 1-й кв 2024 г
- квартальные результаты Tesla, PepsiCo, General Electric, Texas Instruments, Philip Morris, Freeport-McMoran, General Motors, Kimberly-Clark, Halliburton, Anglo American
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