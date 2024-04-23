Рынок ждет дивидендных новостей от Сбербанка, Татнефти и Северстали

В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить постепенное повышение в ожидании дивидендных новостей сразу от трех крупнейших эмитентов — Сбербанка, Татнефти и Северстали в течение дня. Акции Сбербанка накануне обновили максимумы с 2021 года и смотрят на район ближайших сопротивлений 320 ₽ в надежде на выплаты как минимум 33 ₽ на бумагу с доходностью порядка 10%. Доходность по Татнефти и Северстали ожидается более скромной из-за промежуточного характера дивидендов. В частности, акции Северстали уже торгуются с рекомендованными за 2023 год выплатами 191,51 ₽ с доходностью 10,2%. За рубежом будут ждать корпоративных событий и сигналов об активности в секторе услуг и производства крупнейших экономик за апрель. На данный момент наиболее слабым остается производственный сектор еврозоны.