Рынки США падают: инвесторы в ожидании худшего

Экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский напомнил, что многие американские банки прогнозировали подобные негативные события, и в данный момент они развиваются по весьма острому сценарию. «В частности, одна из наиболее всенародно любимых акций — NVIDIA — отошла от своих максимум уже более чем на десять процентов, и технические показатели свидетельствуют о продолжении ее падения. Этой акции очень много в портфелях частных американских инвесторов», — подчеркнул он.