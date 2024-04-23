Рынки США падают: инвесторы в ожидании худшего

Ключевые американские фондовые индексы — S&P 500, Nasdaq, Dow Jones — упали на шесть процентов с рекордных высот. Согласно биржевым данным, падение заняло всего лишь около недели. Вместе с крупнейшим в мире фондовым рынком снижались и биржи большинства развивающихся рынков. Общее падение оказалось максимальным с 2022 года.
Одновременно началось и снижение курсов валют развивающихся стран. «В первую очередь это реакция на тот факт, что финансовые рынки теперь полагают, что Федеральная резервная система США не будет снижать процентные ставки до сентября», — отметил в комментарии главный инвестиционный стратег Deutsche Bank Ульрих Стефан.
Он также отметил, что в сложившейся ситуации цены казначейских облигаций США упали, а их доходность выросла до самого высокого уровня с ноября 2023 года. Это побудило инвесторов вывести деньги из развивающихся рынков и переместить их. Хрупкая ситуация на Ближнем Востоке также вызывает нежелание инвесторов рисковать. Растет спрос на якобы «безопасные» инвестиции, такие как американский доллар.
Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко полагает, что коррекция на американском рынке акций связана с переносом ожиданий по снижению ставки ФРС на осень. В реальности речь может идти об одном-двух этапах сокращения вместо заявленных ранее трех. Дополнительными факторами являются: геополитика, слабый сезон отчетности, данные по рынку недвижимости.
Наибольший вклад в падение фондового рынка США внесли NVIDIA, Apple, Amazon, Meta Platform*, Microsoft, Alphabet, которые ранее обеспечивали общий биржевой позитив. Капитализация этих компаний — свыше одного триллиона долларов, Они занимают треть рынка и относятся к секторам IT и коммуникационных услуг. Их котировки отличаются повышенной, по сравнению с широким рынком, волатильностью. «Падение американского рынка может остановиться в районе 4900−4800 пунктов по S&P 500», — считает Холоденко.
Экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский напомнил, что многие американские банки прогнозировали подобные негативные события, и в данный момент они развиваются по весьма острому сценарию. «В частности, одна из наиболее всенародно любимых акций — NVIDIA — отошла от своих максимум уже более чем на десять процентов, и технические показатели свидетельствуют о продолжении ее падения. Этой акции очень много в портфелях частных американских инвесторов», — подчеркнул он.
По оценке экономиста, основная причина складывающейся ситуации — внезапное осознание инвесторами невозможности смягчения монетарной политики ФРС ввиду последних негативных публикаций по персистирующей инфляции. При этом больше всего пострадают высокотехнологические акции, которые традиционно наиболее восприимчивы к высоким кредитным ставкам.
«Кроме того, под высоким риском находится сектор недвижимости — в частности, очень плохо выглядит сектор коммерческой недвижимости США: при таких высоких процентных ставках есть риск что как минимум две трети соответствующих компаний в ближайшие полгода могут объявить о банкротстве», — подчеркнул Рожанковский.
«С начала текущего года и до пика конца марта индекс S&P 500 вырос на 10,2%, а с ноябрьского минимума — на 27,4%. Причем ралли проходило без каких-то существенных откатов, — напомнил аналитик ФГ “Финам” Игорь Додонов — Поэтому наблюдаемое сейчас снижение, думаю, пока можно называть коррекцией после бурного роста».
На акции ведущих технологических компаний США из так называемой «Великолепной семерки» — приходится порядка 30% индекса S&P 500, поэтому их динамика оказывает существенное влияние на весь рынок. В первые месяцы 2024 года эти акции показали значительный рост на фоне продолжающегося бума вокруг искусственного интеллекта и ожиданий начала смягчения монетарной политики ФРС. «Однако в последние недели ситуация поменялась», — пояснил Игорь Додонов. Он назвал ряд факторов падения рынка.
Из-за более сильных, чем ожидалось, данных по экономике США и устойчивости инфляции в стране регулятор планирует удерживать ключевую ставку на высоком уровне заметно дольше, чем предполагалось.
Это стало негативом для акций американских технологических компаний. Кроме того, усиливаются опасения, что крайне оптимистичные прогнозы по росту финансовых показателей технологических гигантов могут и не оправдаться. В этом плане «тревожным звонком» стали недавно озвученные крупными производителями чипов ASML и TSMC довольно осторожные прогнозы по мировому рынку полупроводников на текущий год.
«Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке также вносит свой вклад. Все это усиливает нервозность инвесторов и ведет к резкому росту волатильности в бумагах технологического сектора. К примеру, в пятницу акции NVIDIA упали на десять процентов без каких-то новостей», — отметил аналитик.
Он ожидает, что согласно техническому анализу, снижение американского рынка может продолжиться до уровня 4800 пунктов по индексу S&P 500, где расположена значимая поддержка. «Однако многое будет зависеть от того, как будет отчитываться “семерка”. В частности, на этой неделе ожидаются квартальные результаты сразу четырех компаний из ее состава: Microsoft, Alphabet, Meta* и Tesla», — напомнил Додонов.
По данным Bloomberg Intelligence, суммарная прибыль «семерки» в первом квартале должна вырасти на 38% (год к году), тогда как без их учета общая прибыль остальных компаний в составе эталонного индекса сократится почти на четыре процента. Поэтому отчетности и прогнозы данных компаний будут особенно тщательно проанализированы инвесторами.
«И любое разочарование в связи с отчетами может привести к дальнейшему снижению рынка. В то же время, если результаты и прогнозы в целом вновь окажутся сильными, как уже было в предыдущие кварталы, то настроения на рынке могут быстро измениться, и мы можем увидеть новую волну роста с обновлением исторических максимумов,» — считает Додонов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.