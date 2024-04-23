Россиянам посоветовали судиться с Turkish Airlines из-за отказа в полете

В апреле Ассоциация туроператоров России сообщила, что трех девушек не пустили в самолет, летевший в Мексику, сославшись на сообщение Turkish Airlines с текстом: «Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства».