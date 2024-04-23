Решетников: Доходы россиян в 2024 году вырастут на 5,3% в реальном выражении

«Потребительская активность является следствием роста доходов населения. В 2024 году денежные доходы увеличатся на 5,3% в реальном выражении и на 12,3% в номинальном выражении», — пояснил Решетников (цитата по ТАСС).
Министр также отметил, что основной фактор роста доходов — это заработные платы, их прибавка составит 6,5%. Безработица, по словам главы Минэкономразвития, сохранится на уровне не выше 3%.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что по итогам 2023 года номинальные зарплаты в стране выросли на 14%. Реальные зарплаты прибавили 7,8%. Общий рост реальных доходов составил 5,6%.