Работодатели в России стали готовы платить больше

Российские работодатели в марте предлагали соискателям зарплаты в среднем на 12,7% выше, чем в январе. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года зарплатные предложения в стране выросли всего на 4%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет Банка России о региональной экономике.