Работа ищет работника

Несмотря на сложности, российский рынок труда не провалился.
Экономическая ситуация, сложившаяся в России на фоне СВО и западных санкций, формирует новые тенденции на российском рынке труда. Какие из этих тенденций вы считаете основными?
Павел Разов: Надо честно сказать, что ситуация на российском рынке труда, возникшая на фоне СВО и западных санкций, — сложная. Первое — рекордно низкая (2,9%) безработица и острый (13,9%) дефицит рабочей силы. Второе — стала меняться сама структура экономики и, как следствие, рынок труда. Например, расширяется и укрепляется государственный сектор экономики, что увеличивает возможности для участия в масштабных и социально значимых проектах. Привлекательность этого сектора еще и в том, что предоставляются гарантии стабильной интересной работы (высокие технологии, инновации, востребованность ИТ-специалистов
На смену западным компаниям пришли отечественные.
Как на рынок труда повлиял уход иностранных компаний?
Павел Разов: Повлиял, и существенно. Закрывались компании, организации и производства, прекращались поставки той или иной продукции. Однако надо отдать должное правительству РФ, которое смогло удержать рынок труда от развала и, как следствие, от социального взрыва. На смену ушедшим западным компаниям приходили отечественные. Этим и объясняется сокращение безработицы. Сегодня она на самом низком уровне за все время существования новой России. Российские компании стали занимать вакантные ниши на рынке, предоставляя возможности для работы на различных направлениях.
В каких секторах экономики несложно найти замену выбывшим, а в каких затруднительно или даже невозможно?
Павел Разов: Несложно компенсировать нехватку рабочей силы в таких сферах, как оказание услуг населению, сельское хозяйство. Уже не секрет, что на некоторых производствах нехватку тех или иных специалистов успешно восполняют роботизированные линии или производства, а также искусственный интеллект. Многое на себя берет малый и средний бизнес. Достаточно сложно будет компенсировать рабочую силу на стройке, в клининговых компаниях, сфере доставки, такси, эти сферы требую большого количества работников. Традиционно эти сегменты занимаю мигранты, и их отток усложнит ситуацию. Трудно сразу найти замену или быстро подготовить специалиста в сфере высоких технологий, медицине, IT-технологиях и других направлений, требующих специальных знаний и навыков.
У нас большие возможности в подготовке кадрового ресурса в настоящее время и в будущем.
Каких специалистов сейчас не хватает на рынке труда?
Павел Разов: Как показывает статистика, почти 90% компаний во всех сферах экономики испытывают потребность в кадрах. По результатам статистического анализа были выделены такие сектора экономики, где нехватка кадров ощущается наиболее остро: IT-компании (программисты, продакты и девопсы); финансовые организации (менеджеры по продажам и работе с клиентами); производства и строительства (квалифицированные рабочие и инженерно-технический персонал); транспортно-логистические компании (водители и складские рабочие). Также большая потребность в инженерно-техническом персонале имеется в авиапроме России. Российский авиапром до конца 2030 года получит почти 1,5 трлн руб. из Фонда национального благосостояния. Это даст возможность развернуть промышленные мощности и создаст дополнительные рабочие места.
Крупные предприятия переманивают кадры из малого и среднего бизнеса.
В каких отраслях самая острая конкуренция за кадры?
Павел Разов: За 2023 год число вакансий в производственной сфере увеличилось в 2,2 раза. Во втором полугодии выявлен рост дефицита кадров в сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте. Тенденция усиления кадрового голода помимо статистики подтверждается опросами рекрутинговых сервисов. По их данным, 85% компаний работают в условиях кадрового голода (в опросе участвовали 1000 респондентов из 244 населенных пунктов). Среди самых востребованных позиций организаций — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие, инженеры. Более 70% работодателей указали, что им стало сложнее искать и нанимать персонал, а у 37% увеличилась текучесть кадров. В опросе участвовали 529 респондентов из следующих отраслей: банки, гостиничный и ресторанный бизнес, товары народного потребления, машиностроение, добыча и переработка ископаемых, услуги для бизнеса и населения, строительство и недвижимость, IT. Многие работодатели считают, что они будут конкурировать за менеджеров по продажам, а другие уверены, что компании будут остро нуждаться в инженерах. В условиях большой конкуренции за кадры крупные промышленные предприятия переманивают трудовые ресурсы из малого и среднего бизнеса, предлагая им более высокую оплату труда. От такого перетока страдает, в частности, сфера услуг (торговля, ЖКХ, гостиницы и рестораны), которая не может предложить зарплаты того же уровня.
В каких сферах деятельности работники в этом году наиболее востребованы?
Павел Разов: Если в последние годы, до санкций, дефицит кадров в России был традиционно связан с недостатком IT-специалистов, то теперь предприятия больше нуждаются в представителях рабочих и массовых профессий. Максимальная потребность в работниках зафиксирована в обрабатывающих производствах, торговле и транспорте. Так, по данным Росстата, на средних и крупных предприятиях требуется 2,3 млн работников (по числу незанятых вакансий). Из них 335 тыс. — в обрабатывающих производствах, 264 тыс. — в торговле и 198 тыс. — в транспортной отрасли. Спрос на представителей рабочих специальностей (к ним относятся строители, монтажники, токари, сварщики и другие) к осени 2023 года вырос почти в полтора раза. Больше всего предприятия нуждаются в бригадирах монтажных участков.
Российский рынок труда испытывает острый дефицит трудовых ресурсов. Фото: Сергей Куксин/РГГуманитариев выпускается больше, чем требуется.
Российский бизнес на протяжении нескольких десятилетий жил за счет советских кадровых «запасов». Заботились о подготовке новых кадров только те предприятия, где требования к квалификации самые высокие, например, в оборонке. Нынешний кадровый голод — он отчасти обусловлен неумением и неготовностью бизнеса обучать для себя персонал?
Павел Разов: Классическая система подготовки кадров в России подразумевала ориентацию на запросы всех отраслей экономики с учетом коррекции теоретической и практической базы. Со временем вузы перестроились на запрос потребителя (клиента). Таким образом, гуманитариев выпускается больше, чем требуется. А популярность инженерных специальностей продолжает медленно и верно снижаться. Несмотря на господдержку IT-специальностей, это направление не показало роста. Изменение системы школьного образования также привело к падению качества подготовки абитуриентов. Школьники идут туда, где проще поступить и где не требуются глубокие знания точных наук. Многие покидают школу после девятого класса, осознавая, что в «старшей школе» ничему не учат, потому что идет «натаскивание на ЕГЭ». Это подтверждает рост популярности среднего профессионального образования (СПО). Основной контингент поступающих на программы СПО — выпускники девятых классов. С 2020 года менее половины из них поступают в «старшую школу» (в 2022-м — 46%). То есть более половины девятиклассников после ОГЭ уходят из школы. Третья проблема — стремительное развитие технологий. Владельцы бизнеса и руководители предприятий вынуждены постоянно заниматься поиском образовательных организаций, которые готовы взять на себя повышение квалификации кадров. Увы, подобные организации далеко не всегда ориентированы на прогрессивные технологии, чаще всего курсы предлагаются устаревшие, неактуальные.
Молодых специалистов становится все меньше. Сколь значительную роль в обострении кадрового голода играет демографический кризис?
Павел Разов: Снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения делают молодых специалистов дефицитным ресурсом, ограничивая возможности для развития и экономического роста. Достижение желанных результатов в виде увеличения рождаемости потребует времени, а результаты будут получены только спустя двадцать лет. Организации, в свою очередь, могут предлагать разнообразные программы обучения и развития для молодых специалистов, чтобы привлечь и удержать их в своем штате.
Как показывают исследования, зарплатные ожидания соискателей выросли на 10−20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и продолжают расти. Не оттого ли еще дефицит рабочей силы, что зарплатные требования выше, чем возможность работодателей эти требования удовлетворить?
Павел Разов: Да, такая проблема существует, и она зависит не только от того, какие запросы у соискателей, но и от возможностей самих работодателей. Когда количество вакансий превышает количество соискателей, зарплатные ожидания у последних растут. Но экономика не может их обеспечить, так как возможности предприятий ограничены, в особенности это относится к бюджетным отраслям (здравоохранение, ЖКХ и др.). Их финансовые возможности не выходят за рамки госбюджета.
Появляются специальности, о которых даже фантасты не писали.
Стоит ли создать программы переобучения на новые специальности для тех, кто хотел бы сменить род деятельности и влиться в число востребованных экономикой работников?
Павел Разов: Жизнь не стоит на месте, экономика развивается. Появляются новые специальности, о которых даже фантасты не писали. Например, только за 2023 год появились такие профессии, как AI-тренер, промпт-инженер, нейроиллюстратор, специалист по этике ИИ. Этому еще толком не учат в вузах. К профессиям будущего относятся архитектор живых систем, генетический консультант, молекулярный диетолог и еще около сотни, которые уже указаны в «Атласе новых профессий». Около 86% компаний планируют внедрять цифровые платформы и приложения в работу, 80% — в аналитику больших данных, примерно столько же — в облачные вычисления и системы шифрования и кибербезопасности. Все это требует от специалистов дополнительных навыков. И тем не менее рынок не так быстро получает новых профессионалов, как ему необходимо. Многие профессии устаревают, но образовательная система продолжает их готовить. Таким образом, на поставленный вами вопрос можно ответить только утвердительно. Нужны новые программы. И всегда будут люди, которым придется менять профессию.
Есть ли надежда на выпускников школ, колледжей и вузов? Как вы оцениваете этот кадровый ресурс?
Павел Разов: Именно такая надежда и появилась сегодня. До этого ставка делалась почему-то только на вузы, хотя на рынке труда нехватка специалистов среднего звена очень высока. Правительство РФ стало это учитывать. Выстраивается связь между рынком труда и подготовкой профессиональных кадров, где конкретный сектор экономики запрашивает необходимое число специалистов и излагает требования к их уровню подготовки. Требуется существенная модернизация, по некоторым направлениям — восстановление среднего профессионально-технического образования. В рамках среднего профессионального образования реализуется два вида программ: подготовка квалифицированных рабочих (срок обучения 10 месяцев) и подготовка специалистов среднего звена (срок обучения 3−4 года). Статистика показывает, что доля выпускников колледжей занимает до 45% от общей численности занятых. Поднимается на новый уровень профориентационная подготовка у выпускников школ, где ребята начинают заранее формировать у себя направления своей будущей трудовой деятельности. Все это говорит о том, что у нас большие возможности в подготовке кадрового ресурса в настоящее время и в будущем.