Работа ищет работника

Павел Разов: Классическая система подготовки кадров в России подразумевала ориентацию на запросы всех отраслей экономики с учетом коррекции теоретической и практической базы. Со временем вузы перестроились на запрос потребителя (клиента). Таким образом, гуманитариев выпускается больше, чем требуется. А популярность инженерных специальностей продолжает медленно и верно снижаться. Несмотря на господдержку IT-специальностей, это направление не показало роста. Изменение системы школьного образования также привело к падению качества подготовки абитуриентов. Школьники идут туда, где проще поступить и где не требуются глубокие знания точных наук. Многие покидают школу после девятого класса, осознавая, что в «старшей школе» ничему не учат, потому что идет «натаскивание на ЕГЭ». Это подтверждает рост популярности среднего профессионального образования (СПО). Основной контингент поступающих на программы СПО — выпускники девятых классов. С 2020 года менее половины из них поступают в «старшую школу» (в 2022-м — 46%). То есть более половины девятиклассников после ОГЭ уходят из школы. Третья проблема — стремительное развитие технологий. Владельцы бизнеса и руководители предприятий вынуждены постоянно заниматься поиском образовательных организаций, которые готовы взять на себя повышение квалификации кадров. Увы, подобные организации далеко не всегда ориентированы на прогрессивные технологии, чаще всего курсы предлагаются устаревшие, неактуальные.