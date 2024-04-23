Qiwi спрогнозировала убыток в 22 млрд руб. в 2024 году из-за продажи активов РФ

Из отчетности группы также следует, что за 2023 год она увеличила чистую выручку на 87% год к году. Скорректированная чистая прибыль составила 1,3 млрд руб. за счет роста чистой выручки, положительного эффекта от курсовых разниц, переоценки активов и восстановления резервов. Скорректированная рентабельность по чистой прибыли от продолжающейся деятельности составила 44,4%, следует из отчета.
Торги американскими депозитарными акциями (ADS) Qiwi на Nasdaq приостановлены с февраля 2022 года. В январе 2024 года Qiwi продала российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited за 23,75 млрд руб. По условиям сделки, если гонконгская компания не сможет полностью расплатиться за активы, Qiwi получает право продать или осуществить отчуждение акций самого покупателя и российской компании «Киви». В январе Nasdaq уведомила группу, что ее ценные бумаги сохранят листинг при условии успешного завершения реструктуризации, при которой российский бизнес отходит гонконгской компании.