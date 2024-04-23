Qiwi спрогнозировала убыток в 22 млрд руб. в 2024 году из-за продажи активов РФ

Торги американскими депозитарными акциями (ADS) Qiwi на Nasdaq приостановлены с февраля 2022 года. В январе 2024 года Qiwi продала российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited за 23,75 млрд руб. По условиям сделки, если гонконгская компания не сможет полностью расплатиться за активы, Qiwi получает право продать или осуществить отчуждение акций самого покупателя и российской компании «Киви». В январе Nasdaq уведомила группу, что ее ценные бумаги сохранят листинг при условии успешного завершения реструктуризации, при которой российский бизнес отходит гонконгской компании.