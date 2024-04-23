Правительство не стало смягчать наказание за утечку персональных данных

Незаконное использование, передача или сбор персональных данных, полученных неправомерным образом, влечет за собой штраф до 300 тысяч рублей или принудительные работы/лишение свободы на срок до четырех лет. Если информация содержит специальные категории персональных данных и/или биометрические персональные данные, наказание может быть до пяти лет лишения свободы. За незаконное использование персональных данных из корыстной заинтересованности, повлекшее крупный ущерб, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения, предлагается наказание до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Преступления, связанные с трансграничной передачей персональных данных, могут быть наказаны лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до 2 млн рублей. Создание ресурсов в интернете или компьютерных программ, предназначенных для незаконного хранения и распространения персональных данных, может повлечь за собой принудительные работы/лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 700 тысяч рублей.