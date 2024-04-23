Посольство: Россия не повышала пошлины на импорт мексиканского пива

19 апреля правительство России повысило ставки таможенных пошлин на ввозимую из всех недружественных стран продукцию. Пошлины на пиво выросли с €0,04 до €0,1. Пошлины на вермут, игристые и обычные вина из недружественных стран поднялись до 20% в зависимости от стоимости, но не менее $1,5 за литр. Также были повышены пошлины на игристые и обычные вина, вермут, строительные детали из пластмассы и оружие.