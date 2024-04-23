Отечественный бизнес и госструктуры получат дополнительно 34,5 млн визуальных контактов с аудиторией

МАЕР увеличивает суммарную площадь рекламных цифровых носителей до 44 тысяч квадратных метров за счет ввода новых локаций. В самом центре Сочи запущены два медиафасада, в Воронеже — четыре цифровых медиаэкрана. В Подмосковье сеть медианосителей пополнили двухсторонние цифровые суперсайты (DSS) в Мытищах и на Рублево-Успенском шоссе, а также комплекс медиафасадов в Химках. Новые инструменты позволят отечественному бизнесу и госструктурам получить дополнительные каналы коммуникации с аудиторией.
«Новые локации — это дополнительные возможности для наших клиентов и партнеров для продвижения отечественных брендов и социально значимых инициатив. Мы развиваем новое медиа: организуем трансляции в режиме реального времени новостного, событийного контента, рассказываем о том, что происходит в стране. Теперь об этом узнают еще больше людей в Сочи и Химках, Воронеже, Мытищах и на Рублевке. Новые медианосители обеспечивают дополнительно более 34,5 миллиона визуальных контактов в месяц», — сказал владелец и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Рекламные поверхности расположены в многолюдных местах, привлекают внимание автомобилистов и пешеходов, органично вписаны в городскую архитектуру, а инновационное оборудование и запатентованные технологии обеспечивают надежную систему защиты информации и высокий уровень доверия.
По данным опросов, проведенных агентством Vision, если традиционная статичная реклама нравится только 16%-26% населения, то доля тех, кто положительно воспринимает цифровую наружную рекламу (ООН) в среднем вдвое больше — 35−42%. Позитивное восприятие, прежде всего, объясняется отношением к цифровым носителям как к атрибутам современного мегаполиса. 71% опрошенных жителей регионов и 89% жителей Подмосковья согласны с тем, что цифровые экраны делают облик города более современным.
Размещение информации о социально значимых событиях на больших уличных экранах становится уже привычным каналом коммуникации, новый вид медиа воспринимается аудиторией как неотъемлемая часть медиаэкосистемы крупнейших городов, обеспечивающая возможность донести информацию о социальных, спортивных, культурных проектах, рассказать о проблемах в обществе и вариантах их решения максимально эффективно.