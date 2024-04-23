Отечественный бизнес и госструктуры получат дополнительно 34,5 млн визуальных контактов с аудиторией

«Новые локации — это дополнительные возможности для наших клиентов и партнеров для продвижения отечественных брендов и социально значимых инициатив. Мы развиваем новое медиа: организуем трансляции в режиме реального времени новостного, событийного контента, рассказываем о том, что происходит в стране. Теперь об этом узнают еще больше людей в Сочи и Химках, Воронеже, Мытищах и на Рублевке. Новые медианосители обеспечивают дополнительно более 34,5 миллиона визуальных контактов в месяц», — сказал владелец и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.