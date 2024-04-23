Онлайн-банк: когда безопасность стоит на страже удобства

Заняться своими веб-приложениями многим крупным российским банкам, во многом, пришлось из-за того, что зарубежные магазины под влиянием санкций удалили мобильные версии. Клиентам пришлось обращаться к почти забытым веб-версиям, и там их ждало огорчение — уж очень проигрывали они мобильным «аналогам». Отличался дизайн, функционал, возможности. «Ну где, где это можно сделать?» — задавался вопросом раздосадованный пользователь, блуждая по многочисленным страницам сайта приложения и бездумно кликая мышкой. На осуществление обычного перевода или платежа уходило много времени.
Банки, впрочем, это тоже заметили и взялись за дело, направив возможности и ресурсы на модернизацию своих интернет-банков. И не только модернизацию. ВТБ, например, пошел дальше и вообще создал гибрид, совместив мобильную и веб-версии ВТБ Онлайн. В результате получился удобный онлайн-банк с необходимым функционалом, полностью адаптированный под любые устройства и операционные системы. Скачать его можно через официальные магазины один раз, а постоянно обновлять не нужно: это приложение будет делать самостоятельно.
Что интересного есть у приложения сейчас? Давайте посмотрим.
Безопасность
Сохранность денег — это сейчас самый актуальный вопрос, который волнует людей. Банк тоже не готов жертвовать безопасностью: в онлайн-банке реализована система многоуровневой аутентификации, которая позволяет надежно защитить личные данные клиентов и их финансы.
Учтены и «таланты» социальной инженерии — когда злоумышленники звонят клиентам, рассказывают им «сказки» про мошеннические кредиты, якобы взятые на их имя, и пытаются выудить персональные данные либо коды, подтверждающие переводы средств. Практически каждому, наверное, уже поступали звонки или сообщения в мессенджерах от имени оперативных служб, сотрудников банков, бывших начальников и дальних родственников. Сообщать о таких случаях также можно прямо из приложения: банк моментально все увидит и предпримет меры.
Ну и чтобы уж совсем быть спокойным за свои деньги, клиент может ввести лимиты на определенные платежи по сумме списаний, а также установить определитель номера.
Удобство
Различные госплатежи (налоги, квитанции ЖКХ, штрафы и прочие) можно оплатить прямо из приложения. Счета появляются в ленте предложений на главной странице ВТБ Онлайн — вы ничего не пропустите.
Более функциональным стал и чат в приложении ВТБ Онлайн, а чат-бот перешел на новую технологическую платформу и стал еще умнее. Теперь сообщение можно не писать, а надиктовать, оно транскрибируется в текст. Можно, как мы привыкли в мессенджерах, для цитирования использовать свайп. Есть и предиктивный ввод: при введении текста появляются всплывающие подсказки.
Актуальная новость для владельцев смартфонов: в веб-версию ВТБ Онлайн можно входить по лицу или отпечатку пальца, достаточно просто настроить это после первого входа в онлайн-банк. Также в веб-версии можно использовать умную камеру для сканирования QR-кодов: например, оплачивать квитанции ЖКХ, где этот код, как правило, напечатан. Если же его нет, можно просто отсканировать камерой бумажный документ и оплатить по реквизитам. Но и это еще не все: в веб-версии теперь можно переводить деньги контактам из адресной книги смартфона.
Персональный подход
Восстановить доступ к своей «учетке» в ВТБ Онлайн теперь можно самостоятельно, без визита в офис банка или звонка в кол-центр — достаточно найти ближайший банкомат ВТБ.
Но если вам все-таки нужно посетить отделение банка, приложение поможет выбрать подходящее время и расположение. В ВТБ Онлайн можно посмотреть прогноз загруженности отделения и найти на карте наиболее удобный вариант.
Персональные рекомендации и предложения банк теперь присылает адресно, предлагая именно тот продукт или сервис, который может понадобиться в именно вам в данный момент. В числе таких специальных акций может оказаться повышенный кешбек за покупки или оплата части платежей без комиссии.
Только вперед!
Одним словом, как бы ни испытывали банки на себе давление санкций, прошедший год стал для них весьма продуктивным в части улучшения дистанционных сервисов. И теперь удобство приложения — это не фигура речи, оно делает нашу жизнь удобнее и проще.
Благодаря новым разработкам банку удалось совершить прорыв на рынке и получить признание. ВТБ Онлайн, по версии рейтинга Go Banking Awards, стал лучшим мобильным банком 2023 года среди финансовых институтов, чьи программы были удалены из зарубежных магазинов.
Реклама ПАО Банк ВТБ ИНН 7702070139
erid: 2VtzqxPC6si