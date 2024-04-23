Онлайн-банк: когда безопасность стоит на страже удобства

Актуальная новость для владельцев смартфонов: в веб-версию ВТБ Онлайн можно входить по лицу или отпечатку пальца, достаточно просто настроить это после первого входа в онлайн-банк. Также в веб-версии можно использовать умную камеру для сканирования QR-кодов: например, оплачивать квитанции ЖКХ, где этот код, как правило, напечатан. Если же его нет, можно просто отсканировать камерой бумажный документ и оплатить по реквизитам. Но и это еще не все: в веб-версии теперь можно переводить деньги контактам из адресной книги смартфона.