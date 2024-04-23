«Норникель» переиграл антироссийские санкции

По словам Владимира Олеговича, накопился определенный опыт по решению таких вопросов с работниками, в частности, после того, как в 2016 году был закрыт Никелевый завод в северном городе: «Там несколько тысяч человек прошли через процесс ухода с одного производства и трудоустройства на другом, либо выхода на пенсию, либо отъезда на материк. У нас уже была наработанная практика, и мы нашим работникам как раз и предложили тот набор социальных мер поддержки, который мы уже отработали в свое время».