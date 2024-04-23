«Норникель» переиграл антироссийские санкции

Кадры — не сброс, а спрос
Руководство «Норникеля» объявило о предстоящем переносе производства Медного завода из Норильска Красноярского края в Китай. О причинах и экономических перспективах такого решения расскажем ниже. Сначала — о людях, работниках предприятия. Это примерно две тысячи человек, которые, как заверил президент компании, будут трудоустроены.
«Рассчитываем, что они впишутся в общую потребность Норильского промышленного района, где безработица практически отсутствует — она составляет 0,2 процента. В Норильске мы нанимаем порядка четырех тысяч человек в год», — сказал Владимир Потанин.
Руководитель «Норникеля» и раньше не раз делал акцент на дефиците квалифицированных рабочих кадров и отмечал: «Надо сделать все для того, чтобы удержать людей, которые имеют хотя бы малейшее желание остаться в компании».
По словам Владимира Олеговича, накопился определенный опыт по решению таких вопросов с работниками, в частности, после того, как в 2016 году был закрыт Никелевый завод в северном городе: «Там несколько тысяч человек прошли через процесс ухода с одного производства и трудоустройства на другом, либо выхода на пенсию, либо отъезда на материк. У нас уже была наработанная практика, и мы нашим работникам как раз и предложили тот набор социальных мер поддержки, который мы уже отработали в свое время».
Анализ потребностей для воплощения новой стратегии (о ней — ниже) показывает, что потребуются дополнительные, в том числе и принципиально другие кадры — как инженеры, так и специалисты IT-сферы. Их «Норникель» намерен готовить в Заполярном госуниверситете и (используя потенциал Сибирского федерального университета) приглашать из Красноярска.
Кстати, площадки Медного завода никуда не денутся — там появится новое производство, включая высокотехнологичный 3D-принтинг деталей для оборудования.
Гипс и перелом
Теперь немного о том, как перенос части производства в Китай связан с Серной программой, которая реализуется для радикального улучшения экологии Норильска. Вот что говорит о процессе старший вице-президент — руководитель блока стратегии и развития бизнеса компании Сергей Дубовицкий: «Это наиболее проверенный и эффективный способ утилизации диоксида серы в металлургии. Технология позволяет улавливать 99 процентов и более газа с агрегатов, на которых она установлена. Затем полученная серная кислота перерабатывается в гипс. Технологии переработки опираются на опыт предприятий в России и Казахстане, полученный в последние годы… На выходе из серной кислоты мы получаем безопасный продукт».
Серную программу компания запустила на Надеждинском заводе осенью прошлого года. Процесс оказался болезненным, поскольку некоторые партнеры на Западе отказались выполнять свои обязательства. Тем не менее, проект воплощается в соответствии с обязательствами компании перед государством.
Уже сейчас нейтрализация серы связана с появлением миллионов тонн гипса, которые помещаются в специальное хранилище. Дальнейшая реализация проекта — на Медном заводе — приведет к производству вдвое большего количества гипса. Возникла необходимость совершенствования планов. Точнее — их коренного перелома. Так родилось решение перенести часть производства в Китай.
Минус проблемы
Передислокация некоторых цепочек производства становится одним из результатов переосмысления стратегии, которое, по словам Владимира Потанина, привело к пониманию того, как должно работать международное разделение труда. «Мы договариваемся с дружественными юрисдикциями о фокусе на тех направлениях, где каждый эффективен, сохраняя при этом всю цепочку компетенций», — рассказал президент компании в недавнем интервью.
«Норникель» акцентировал внимание и ресурсы на компетенциях, которые наиболее выгодны для компании и в которых она максимально успешна. Это, в частности, добыча и обогащение. Между тем экологические проблемы и вопросы доступа к рынку компания переносит на те территории, где они решаются лучше. В данном случае речь идет о Китае, на который, кстати, приходится половина потребления меди и никеля. Если учесть отказ Европы и США от российского товара, доля КНР в его реализации становится еще больше.
Плюс достоинства
Владимир Потанин отмечает еще один большой плюс новой стратегии: с переносом плавильного производства к рынкам сбыта «Норникель» приобретает возможность освоения технологии производства материалов для батарей. Эти технологии позволят компании в сотрудничестве с «Росатомом» изготавливать катодные материалы и сами батареи, востребованные производителями транспорта и представителями целого ряда других отраслей.
«То есть мы экономически неэффективное и экологически болезненное производство серы переносим в Китай, а взамен получаем возможность продлить нашу цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и компании, и стране», — констатировал Потанин.
Один из ключевых аспектов — увеличение добычи и обогащения. Это в свою очередь добавит налоговых поступлений в бюджеты Красноярского края и всей России.
Еще один фактор роста — загрузка Северного морского пути, по которому компания намерена поставлять восточному партнеру медный концентрат — ни много ни мало пару миллионов тонн в год.
О проекте уже доложено руководству страны. В «Норникеле» полагают, что, учитывая все достоинства маневра, его документальная поддержка на высшем уровне не заставит себя ждать.