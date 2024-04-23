НАУФОР обратилась в Верховный суд по поводу кейса с миноритариями СМЗ

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо в Верховный суд, в котором говорится, что ассоциация считает необоснованным изъятие 10,6% акций «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) у миноритарных акционеров в пользу государства, следует из сообщения НАУФОР.
«По нашему мнению, суд необоснованно отказал в применении пункта 1 статьи 149.3 ГК РФ, в соответствии с которым не допускается истребование от добросовестного приобретателя бездокументарных ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права, а также аналогичной нормы части 7.3 статьи 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ “Об организованных торгах”. Приобретение ценных бумаг на организованных торгах, по нашему мнению, должно исключать сомнения в признании покупателя добросовестным приобретателем, — говорится в письме.
НАУФОР отмечает, что изъятие акций, приобретенных на организованных торгах, является нарушением правовых принципов, которое может спровоцировать снижение привлекательности фондового рынка для российских и иностранных инвесторов, а также может нанести ущерб всей российской финансовой индустрии. «Нарушение стабильности гражданского оборота в части финансовых инструментов, обращающихся на организованных торгах, поставит под сомнение возможность реализации инфраструктурных проектов, для финансирования которых предусмотрен выпуск ценных бумаг, что в конечном счете приведет к замедлению экономического роста в стране», — поясняется в письме.
В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края признал незаконной приватизацию СМЗ в 1992 году. Тогда в собственность государства были изъяты 89,4% акций завода у четырех основных владельцев: Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова. Они пытались оспорить решение, однако проиграли суд во всех инстанциях. Тогда же прокуратура Пермского края потребовала в суде взыскать акции завода у миноритариев, которые купили их на Московской бирже.
Оставшиеся акции СМЗ миноритарных акционеров были взысканы в пользу государства 22 марта 2024 года. Речь идет о почти 11% акций компании, которыми владели 2,3 тысячи миноритарных акционеров. Статья 143.9 ГК РФ, к которой аппелировали ответчики — миноритарные инвесторы, запрещает изъятие ценных бумаг у «добросовестного приобретателя». Но суд счел, что в данном случае эта статья не может использоваться, так как «спорные акции первоначально выбыли из владения государства в отсутствие законных оснований», а значит, что все последующие сделки нельзя считать добросовестными.
В тот же день председательница Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, посвященной повышению ключевой ставки, пообещала подумать, что может предложить регулятор «с законодательной точки зрения» для защиты миноритариев. По ее словам, изъятие акций «влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке». Свою «обеспокоенность» высказывал и Минфин (об этом журналистам говорил замминистра финансов Иван Чебесков), однако пока никто из ведомств о каких-либо шагах не заявлял.