НАУФОР обратилась в Верховный суд по поводу кейса с миноритариями СМЗ

Оставшиеся акции СМЗ миноритарных акционеров были взысканы в пользу государства 22 марта 2024 года. Речь идет о почти 11% акций компании, которыми владели 2,3 тысячи миноритарных акционеров. Статья 143.9 ГК РФ, к которой аппелировали ответчики — миноритарные инвесторы, запрещает изъятие ценных бумаг у «добросовестного приобретателя». Но суд счел, что в данном случае эта статья не может использоваться, так как «спорные акции первоначально выбыли из владения государства в отсутствие законных оснований», а значит, что все последующие сделки нельзя считать добросовестными.